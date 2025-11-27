台中土地公廟深夜成火海！疑2童玩點香器惹禍 燒到只剩骨架

台中市西區一處土地公廟26日晚間遭祝融，疑似為2名孩童玩點火器造成走火。（民眾提供）

台中市西區華美西街的忠誠里福德祠於26日深夜發生火警，整座土地公廟被燒毀。消防局在晚間10時38分接獲通報後，立即派出到場搶救，於10時51分控制火勢，所幸無人傷亡。但廟體、神像與內部物品皆化為焦黑廢墟。

警方調閱監視器後，發現起火當下竟是1名少年與1名男童走入廟內，使用瓦斯點香器點燃線香時不慎燒到一旁塑膠袋。塑膠袋旁堆放金紙等易燃物，使火勢瞬間擴大。兩名未成年人見火勢失控，嚇得拔腿逃離現場。

火怎麼會燒得這麼快？

監視器畫面顯示，火苗起自塑膠袋後迅速竄上堆放的金紙區域，伴隨鐵皮屋結構易助燃的特性，使福德祠在短時間內陷入全面燃燒。消防局指出，起火建物為一樓磚造結合鐵皮的廟宇，燃燒面積約10平方公尺，現場濃煙與火舌在10分鐘內就吞噬整座小廟。

警方隨後聯繫２名未成年人與監護人到案說明，其中少年已滿12歲，將依少年事件處理法送台中地院少年法庭調查；男童則由教育局介入處理。

