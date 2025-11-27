台中土地公廟火災燒毀 2名屁孩起火後逃跑！警懷疑玩火釀災

台中市西區華美西街一段土地公廟發生火災，從26日深夜燒到今（27）日凌晨撲滅，廟體燒毀。讀者提供



台中市西區華美西街一段土地公廟發生火災，從26日深夜燒到今（27）日凌晨撲滅，廟體燒毀。警一分局調閱監視器畫面，發現兩名屁孩起火前在廟內，以點香器點燃線香，卻引燃土地公廟旁塑膠袋，導致火災，已經通知這兩名少年以及監護人到案說明。確切起火原因也由台中市消防局火調科調查釐清。

台中市消防局26日晚間22時38分受理西區華美西街一段土地公廟火災。到場時，1樓磚造鐵皮建構的廟體，火煙竄出，現場燃燒倉庫內雜物及神像，所幸沒有人員傷亡。這回救災共派遣第七大隊、中港分隊等共計5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員30名。

火勢在27日凌晨0時30分撲滅。警一分局員警調閱監視器，發現兩名未成年人於福德祠內，以點香器點燃線香，引燃土地公廟旁塑膠袋，導致火災，警方通知兩名未成年人及監護人到案說明。

第一分局表示，警方將全力配合調查火災原因，並呼籲家長應加強兒童及少年安全教育，避免類似意外發生。警方將持續強化轄區巡邏，保障社區安全。

台中市西區華美西街一段土地公廟發生火災，從26日深夜燒到今（27）日凌晨撲滅，廟體燒毀。讀者提供

