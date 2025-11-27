台中土地公廟疑似被縱火 彰化新建土地公廟遭潑漆

中部中心／綜合報導

台中市西區一處土地公廟，26日深夜發生大火，根據調查，疑似人為縱火，住附近的兩個小朋友，不明原因，深夜進入廟宇燒香、燒金紙，甚至還點燃拖把及竹掃把；另外在彰化，也有一處新建的土地公廟，慘遭潑漆，目前警方正擴大調閱監視器，看是誰褻瀆神明。

深夜中，熊熊烈火，不斷燃燒，建築及周邊樹木，被燒的霹哩啪啦，26日晚間10點多，台中市西區華美西街，一處土地公廟，突發嚴重火警，而起火原因，疑似是人為縱火。

監視器拍下，兩名孩童，站在火爐旁，拿了香，又拿了金紙，不知道在忙著什麼，換個角度看，過沒多久，建築物角落出現光亮，兩個小朋友轉頭就跑，接著火光越來越大，廟宇瞬間陷入一片火海。





在地已經28年的土地公廟，慘遭祝融，也讓附近居民覺得可惜，而廟方表示，主體並無受損，目前尚未考慮重建，會盡快進入修繕工程。

無獨有偶，在彰化社頭鄉，也有土地公廟，慘遭不肖人士毒手。





整個牆面，被潑滿紅漆，就連地上的發泡棉，也有被燒過的痕跡，這畫面看在廟方眼裡，實在心疼，

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮，在今年好不容易，募到足夠款項，為土地公建新廟，原本預計12/13，就可以舉行安座入火儀式，沒想到，新廟還沒啟用，就被破壞。

不明人士，拿施工用油漆，破壞土地公廟，實在可惡，警方擴大緝凶。

