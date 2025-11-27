台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀

台中西區一座25年歷史的土地公廟深夜突然起火燃燒。（圖／東森新聞）





台中西區一座25年歷史的土地公廟深夜突然起火燃燒，現場還不斷傳出爆裂聲響，消防人員趕抵後緊急拉水線搶救，所幸當時廟內無人，沒有造成人員傷亡，而起火原因仍待火調進一步釐清。

深夜這棟建築冒出熊熊烈火，濃濃黑煙直竄天際，現場不斷傳出爆裂聲響，一旁目擊民眾全被嚇到不敢靠近。

目擊民眾vs.記者：「我就是去那邊運動，走過來的時候，想說奇怪，怎麼會有燒焦的味道，好像是在最裡面那邊燒起來的。」

事發就在26日晚上10時多，台中西區華美西街一座25年歷史的土地公廟，警消獲報趕抵現場，緊急布好水線進行灌救。

主委童來成：「晚上5點就關門，所以著火的時候，應該是這邊都沒人，到底怎麼著火，我們要調監視錄影器才知道為什麼著火。」

所幸沒有人員傷亡，至於確切起火原因還有待火調進一步調查釐清。

