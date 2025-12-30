台中土地糾紛租戶提告「優先承買」 自救會赴霧峰林家抗議盼出面解決

霧峰六股里民和建商有土地糾紛，今天「霧峰六股庄守護起家厝自救會」由鄒明諺(左一)陪同，在景薰樓前召開記者會，希望霧峰林家出面協助解決。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中「霧峰六股庄守護起家厝自救會」因原本由霧峰林家所有的土地，去年賣給建商時住戶不知情，建商對住戶提告拆屋還地，目前自救會對地主提出優先承買權告訴，主張多年來都有付租金，不過地主出庭時否認有收租金，住戶指稱收租金的謝姓父子則未出庭，自救會成員今天前往霧峰林家景薰樓前召開記者會，要求明台中學董事會及代收租金的謝姓父子出面說明，拒絕成為土地炒作下的犧牲品。

陪同出面的時代力量台中黨部執行長鄒明諺表示，這些住戶世代向林家承租土地，但土地卻在去年賣給建商，住戶事先並不知情，原有30多戶住戶除部分領取賠償金搬離，尚有10多戶住在這裡，強調多年來都有付租金，應該有優先承買權。

廣告 廣告

鄒明諺表示，住戶目前對原來的林姓地主提告，爭取優先承買權，強調多年來都是謝姓父子協助林家來收租金，但林姓地主開庭時否認有收租金，謝姓父子也都未出庭，擔心因此無法證明從民國40多年起到921大地震前都有付租金，因此今天前往霧峰林家頂厝的景薰樓前表達心聲，希望霧峰林家出面協助。

自救會會長塗美珠表示，訴訟土地是供佃農建屋居住使用，當地居民都是承租霧峰林家頂厝的農地，並在農地附近蓋房居住務農，強調明台中學同時也是謝姓父子的雇主，謝姓父子協助雇主收取租金是天經地義之事，因此明台中學董事會有義務出面說明。

六股里林姓住戶表示，謝姓父子收租多年，租股單明細都有簽名蓋章，表示謝家有向佃農收取租金的事實，更何況在921地震期間，謝姓收租人來收租金時，林家地主也一起陪同。但此時林家地主卻否認有委託、也否認收到租金，謝姓收租人若不出面說明就是默認私吞租金。

明台高中則表示，該筆土地是林家族親所有，並非明台高中所有，對於當初是否有承租、付租金並不清楚，應由土地相關所有人自行協調解決。

