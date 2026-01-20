台中土方之亂 國土署：協調港區5公頃土地作暫置區

（中央社記者高華謙台北20日電）「土方之亂」惹議，國土署說，經協調台灣港務公司可提供台中港區內5公頃土地，約能容納20萬立方公尺土方，台中市府已同意作為暫置區協助土方去化。

針對營建剩餘土石方清運新制引發爭議，國民黨立委楊瓊瓔昨天邀請內政部國土署、台中市政府都發局、港務公司等協調。台中市政府指出，目前實務面臨困境，是中央在尚未完備配套、最終去化量能不足的情形下即全面推動，已對施工安全與營建產業運作造成實質衝擊。

內政部國土署今天透過新聞稿表示，經跨部會協調，台灣港務公司可提供台中港區內5公頃土地給台中市政府使用，約能容納20萬立方公尺的土方，市府今天已同意運用作為暫置區協助土方去化，後續並將與港務公司研議如何管理。

國土署表示，因應土方新制有提供地方政府土方暫置、設立公有土資場或調度中心需求，行政院去年核定營建剩餘土石方最終去化規劃方案，盤點全國土石方最終去化處理量能，請台中市政府依據內政部提供公有土地清冊，積極協調國營事業土地或閒置工業區作為土方暫置使用及長期合法去處，以確保國土及產業永續發展。

此外，針對媒體報導「內政部宣布營建剩餘土石方可入農地」，內政部透過新聞稿澄清，既有合法土方去化量能充足，「從未」宣布營建剩餘土石方可入農地；且農業發展條例主管機關為農業部，農業發展條例施行細則第2-1條已規定營建剩餘土石方不得回填農地，內政部從未要求農業部修法。（編輯：林興盟）1150120