台中土方去化卡關 立委促中央地方速解套

立委楊瓊瓔緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，多數與會人員直指中央新制倉促上路，毫無配套，地方措手不及。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

營建剩餘土方去化亂象，衝擊全台公共工程與民間建案，台中市面臨「土方無處可去」的燃眉之急。立委楊瓊瓔十九日在大雅服務處緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」。多數與會人員直指中央新制倉促上路，毫無配套，地方措手不及，導致許多營建工程停擺、民怨四起。

楊瓊瓔邀集內政部國土署、台中市政府都發局、港務公司、營造公會、建築公會、剩餘土方處理業者及天然氣公司與會。

楊瓊瓔指出，高雄爆發土方亂象，她向國土署及台中市府了解因應之道，被告知「這是中央政策，地方也愛莫能助」。

上週國土署召開記者會說明，宣布規劃「最終去化處置場」及「暫時堆置區」，甚至協調交通部釋出台中港五公頃暫置土地，及港區南方可盤點一四三萬方最終去處用地，仍需經過環差程序，緩不濟急。

多家天然氣公司反映，民眾自地自建、出土量不大的案件，因土方無處可去，導致取得使用執照後，無法申請台電與瓦斯接管。

營造與建設業者直言，即使取得出土證明，沒有合法去化管道，連暫時堆置在自家工地都不行，許多工程被迫停工，痛批新制毫無緩衝期，未事前輔導，等同「政策一刀砍下來，全國跳腳」。

國土署營建管理組長李守仁說明，農地遭違法棄置土方情況嚴重，加上都更、危老重建案件增加，亂倒問題更形惡化，才會與環境部、法務部研議推動新制，「對合法業者沒有影響」。

新制要求從出土端到最終去化場全程納管，車輛必須裝設GPS，去年已辦理五十五場說明會，不少業者觀望，誤以為會延期，去年十二月裝機數僅數百輛，目前才突破五千輛。

李守仁表示，行政院兩週已多次召開跨部會協調會，台中市一直找不到暫時堆置區，卓院長要求交通部協調港務公司釋出台中港五公頃土地，預計年底可將量能擴充至一四三萬立方公尺；北部填方區三九0萬立方米，要等到一二六年才會開放。

楊瓊瓔作出結論，業者提出「工地對工地」出土、收土的彈性作法，現行新制允許這種調度模式，市府應立即協助業者，工程先動起來，不要再卡在制度空轉。建議市府儘速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，以公部門力量統籌調配土方流向。

台中港務公司預計年底前可在南填方區提供一四三萬立方公尺收納量能，這「只夠解決台中市一年出土量」，若市府評估仍有需求，應儘速向台中港務公司提出實際需求量，並提報行政院核定。

要求國土署優先協助台中儘快找出短期內「可以立刻使用」的暫置場址，解燃眉之急。台中至今仍沒有最終處理場，台灣區營造公會台中辦事處建議中央應審慎評估是否暫緩實施新制。