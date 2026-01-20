台中土石去化量能不足 市府盼建立跨縣市支援機制

（中央社記者郝雪卿台中20日電）在營建土石方清運新制實施後，台中土石面臨去化量能不足問題，市府都發局今天建議中央，應建立跨縣市支援與交換機制，由行政院層級統籌調度；已動工建案則暫維持既有機制。

針對營建剩餘土石方清運新制引發的執行爭議，國民黨立委楊瓊瓔昨天邀請內政部國土署、台中市政府都發局、港務公司、營造公會、建築公會、剩餘土方處理業者及天然氣公司與會進行協調。

國土署營建管理組昨天在協調會中提到，「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，強調政策上路前已討論1年多了，不要都是局處在做，台中市長盧秀燕也要跳下來協調處理。

台中市政府對此今天以文字稿回應，一向支持中央強化土石方流向管理、防杜非法傾倒的政策方向；但目前實務上所面臨的困境，並非地方未配合執行，而是中央制度在相關配套尚未完備、最終去化量能不足的情形下即全面推動，已對施工安全與營建產業運作造成實質衝擊。

台中市都發局建議，中央應建立跨縣市支援與交換機制，由行政院層級統籌調度各縣市後端去化量能。針對目前已動工並實際開挖的建案，暫時維持適用既有管理制度，以避免施工中途改制，衍生工期延誤與安全風險。

都發局長李正偉指出，目前中部地區營建剩餘土石方總出土量約占全國21.8%，台中市就占全國1/6。國土署新制GPS裝機及電子聯單相關配套尚未成熟，中部地區亦尚無實質可用的土石方最終去化處理場所；中央所規劃的台中港南、北填方區，最快亦須至115年底及126年才能陸續啟用，而暫置場的管理規範、營運模式及相關設備亦仍待另行訂定，均非短期可完成事項。

內政部國土署自1月1日開始實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，要求土石方的清運車輛必須加裝GPS （即時監控系統），廢除紙本聯單的申報方式，每個進出點都改採電子聯單申報，以防止不肖業者不實繞場、製作假聯單、虛報土石方量等違規情事。（編輯：龍柏安）1150120