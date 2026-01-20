台中土石方去化問題誰來解？與市府協調破局 國土署嗆「自己的大便自己收」

台中市都市發展局呼籲中央建立跨區域土石方調度平台，但國土署回應「自己的大便自己收」，市府強調地方並非不配合。（台中市政府提供）

全台土方清運新制上路以來，各地紛紛出現「土方之亂」，其中台中狀況尤為嚴重。為了避免施工延誤與安全風險，台中市政府建議中央成立跨區域整合平台，協助調度剩餘土石方，卻遭國土署官員以「自己的大便自己收」回應。台中市都市發展局表示，問題關鍵在於中央制度配套尚未完備，地方並非不配合。

台中土方清運問題為何如此嚴重？

立委楊瓊瓔昨（19日）召開協調會，邀請市府、國土署與相關單位討論加速剩餘土石方去化對策。會中，台中市都市發展局建議，中央應設立跨區域整合平台，協助跨縣市媒合調度，避免土方積壓影響工期。但國土署營建管理組長李守仁回應：「自己的大便自己收，沒有叫別人收的。」並建議由市長盧秀燕出面協調。

土方量大、去化能力不足

都市發展局長李正偉今（20日）指出，中部地區營建剩餘土石方出土量占全國21.8%，台中占約1/6。然而，行政院去年（2025）8月核定的全國土方最終去化量能，中部僅規劃台中港約200萬立方公尺，後又調降至143萬立方公尺，遠低於北部及高雄港規模。

李正偉說，即便中央提出在台中港設置5公頃暫置區，收容量僅20萬立方公尺，還需10個月前置作業，僅能暫時解決1個月需求。

此外，台中市待評估公有土地約1.2萬筆，多數涉及用地分區、水土保持、環評等限制，土地變更需時間，且需約900萬元作業費用，目前中央尚未撥補。

中央制度配套為何難以立即解決土方困境？

李正偉表示，中央規畫的台中港南、北填方區，分別要到今年底與2037年才能啟用，短期仍無法紓解現況。市府強調，土石方是可回收資源，應循環再利用，並呼籲行政院統籌調度，建立跨縣市支援與交換機制，以確保施工安全與政策落實。

市府呼籲中央給予緩衝期

台中市政府指出，一直配合中央政策，秉持「落實管理、防杜違規、確保施工安全」原則，但現行去化場所與量能尚未完備，建議對已開挖的建案暫時維持原有制度，避免中途改制造成工期延誤與安全風險。

