台中土風舞師遭刺8刀插管救回！張嫌發監前50分鐘前行兇 闖國道被撞斷腿

張姓男子因種植大麻遭判刑5年6月定讞，他卻在29日上午持刀攻擊李女，自己則走上國道遭撞擊重傷。（圖／翻攝畫面）

台中市大雅區29日上午發生一起持刀攻擊事件，63歲李姓土風舞女老師在公園前遭35歲張姓男子持刀猛刺8刀，頸部等多處重傷，緊急送往中港澄清醫院搶救。院方30日表示，傷者經清創與縫合手術後，已轉入加護病房觀察，目前生命徵象穩定、意識清楚；更引發外界譁然的是，張男因先前毒品案件判刑確定，原訂當日上午8時50分須至地檢署報到發監執行，卻在發監前約50分鐘犯下這起殺人未遂重案。

根據《ETtoday新聞雲》引述中港澄清醫院說法，李女傷勢嚴重，所幸未傷及重要器官，經緊急處置後病況逐步穩定，目前仍在加護病房持續觀察與治療。院方也特別感謝消防救護人員第一時間到場，立即進行壓迫止血處置，為後續醫療爭取關鍵時間。

行兇後逃逸的張姓男子，隨後徒步闖入國道，途中遭行經車輛撞擊倒地，一度造成國道車流嚴重回堵。警消獲報後將他送往台中榮民總醫院救治。院方表示，張男雙側大腿骨折，全身多處挫傷，目前意識清楚、生命徵象穩定，後續將視傷勢評估安排手術治療。

警方調查，案件發生於29日上午8時左右，地點在台中市大雅區龍善二街一處公園前。李女與張男疑因生活噪音問題發生口角，張男隨即持刀攻擊後逃離現場，相關行兇動機仍待進一步釐清。

進一步查出，張男2023年間因種植並販售「火麻」活株遭警方查獲，檢警認定火麻屬於大麻，依毒品罪嫌起訴，經台中地方法院判處5年6月有期徒刑，上訴至最高法院均遭駁回，全案確定。原本應於案發當日上午報到發監執行，卻在入獄前犯下本案。

此外，警方也掌握，張男案發前曾在網路發表長文，指控司法不公，並抱怨生活周遭噪音問題，內容言詞激烈，甚至出現威脅性語句。案發前約兩週，他也曾向法醫高大成求助，希望對方為其毒品案件背書，但遭婉拒。相關言論是否與犯案動機有關，警方仍持續調查釐清。

