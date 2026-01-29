台中土風舞師遭割頸！嫌行兇前發4千字：人很多很好殺

台中市大雅區今（29日）驚傳一起割頸案。（圖／東森新聞）





台中市大雅區今（29日）驚傳一起割頸案，一名35歲張姓男子疑似因不滿一名63歲李姓土風舞老師音樂聲響問題，當街持刀攻擊，導致李女共中8刀重傷。張男行兇後，竟逃往國道一號，隨即遭到車輛撞擊。警方調查發現，張男在案發前曾在IG發布逾4000多字的長文，字裡行間充滿對司法與社會的憤恨。

事發於今日上午8時許，大雅區龍善二街一處公園前，李女前往教課途中，疑因長期跳舞音樂聲響問題，與張男發生激烈口角，未料張男竟持刀朝李女猛刺，導致她左手臂、背部和額頭，共計8處刀傷，其中頸部傷口長10公分且深及氣管。

兇嫌行兇前發4千字長文

根據調查，張男於去年因非法種植大麻品種「火麻」遭判刑5年6月定讞，近日將發監執行，他則透過IG發布長文控訴司法不公，並將社區公園噪音、廣場舞音樂干擾，甚至周邊道路違停等問題，針對基層公職人員及媒體表達怒火，認為地方單位對其陳情採取怠慢態度，才導致他走向極端，直言「歡迎來殺人，人很多很好殺！」

張男在長文末端疑似寫下遺言，「我的家人朋友們都要平安快樂，讓大家失望我很抱歉，你們可以罵我、噴我都沒有關係，應該是不會有人為我難過，我是解脫，所以不要有任何感傷或是被影響，若有下輩子，若我可以當好人，再跟大家當家人朋友，先上路了，掰。」

