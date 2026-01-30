台中土風舞師遭砍 男發監50分鐘前犯

台中大雅驚傳一起割頸案。（圖／東森新聞）





台中大雅驚傳一起割頸案，一名35歲張姓男子於29日上午8時，疑似因不滿一名63歲李姓女土風舞老師音樂聲響問題，當街持刀攻擊，且張男因為種植火麻被判判，依規定上午8時50分要到台中地檢署報到，未料時間到了人沒出現，還犯下恐怖砍人案。

台中市大雅區龍善二街一處公園前29日上午8時左右，李姓女土風舞老師前往教課途中，疑因跳舞音樂聲響問題與張男發生激烈口角，未料張男竟持刀朝李女猛刺，導致她左手臂、背部和額頭多處刀傷，其中頸部傷口長10公分且深及氣管。目前李女經搶救已轉入加護病房觀察，暫無生命危險。

張男犯案後逃到國道1號上，遭一輛轎車擦撞導致兩腳骨折，倒在大雅匝道口跟慢車道中間，警方到場時張男意識模糊，立刻管制車流將其送醫。

據了解，張男去年因非法種植「火麻」遭判刑5年6月定讞，本該於29日上午8時50分到台中地檢署報到執行發監，未料卻在報到前50分鐘犯下割頸案，甚至犯案前還發4千字長文控訴司法不公、音樂干擾，更口出狂言「歡迎來殺人，人很多很好殺」。

目前警方已派員到張男病房外戒護，等到張男傷勢穩定出院後，不排除直接發監或是羈押。

