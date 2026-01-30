台中土風舞師遭砍8刀插管救回！ 兇嫌曾找高大成「洗刷冤屈」

台中市大雅區一名63歲李姓土風舞女師遭35歲張姓男子持刀砍傷8刀，經緊急送醫救治後已脫離險境。中港澄清醫院表示，李女傷勢雖然嚴重，但所幸未傷及重要器官，目前已轉入加護病房觀察，生命徵象穩定。張男犯案後闖入國道遭車輛撞擊，造成雙腿骨折，目前於台中榮總醫院接受治療。

台中市大雅區一名63歲李姓土風舞女師遭35歲張姓男子持刀砍傷8刀 。（圖／翻攝畫面）

事發於昨（29）日上午8點多，李女與張男在大雅區龍善二街一處公園前籃球場，李女正準備進行土風舞教學時，張男突然上前攀談，雙方疑因噪音問題發生爭執，張男隨即持刀攻擊李女，造成其頸部等多處嚴重傷勢。李女負傷逃往附近工廠求救並借手機聯絡家人，而張男犯案後從附近小路走上國道一號大雅路段，在國道上遭車輛撞擊重傷。

中港澄清醫院指出，李姓傷患經過緊急處置，已完成清創及縫合手術，並於29日晚間轉入加護病房觀察，整體生命徵象穩定，意識清楚，持續接受治療與靜養。醫院同時感謝119救護單位於第一時間進行適當壓迫止血處置，為後續醫療爭取寶貴時間。

李女在台中市大雅區教授土風舞。（圖／翻攝畫面）

法醫高大成透露，張男曾於1月15日前後到過他的診所尋求協助。「他當時填寫諮詢表，表示三年前曾在網路購買花卉種子，包括玫瑰、火麻、漢麻、線麻等，並在種子發芽後於LINE群組販售，僅賣出三株就遭逮捕、判刑。」高大成表示，張男希望透過他協助洗刷冤屈，辯稱家中飼養鸚鵡，懷疑飼料可能摻有火麻，且自己並不清楚火麻就是大麻。

據警方調查，張男於2023年種植「火麻」種子並將活株販售，被北市大安分局警方逮捕，檢警認定火麻屬於大麻依毒品罪起訴，台中地院判刑五年六月，案件一路上訴到最高院均遭駁回，全案確定。

台中榮總醫院則表示，張男兩大腿骨折、全身多處挫傷，意識清醒，生命徵象穩定，目前等待醫師評估後將進行手術治療。據了解，張男原本應於29日上午8點50分向台中地檢署報到發監執行，但卻在發監前犯下砍人重案。

張男的IG有肌肉照。（圖／翻攝張男IG）

高大成當場拒絕張男的請求，並表示自己「並非植物學家」，且張男說法僅是片面之詞，難以取信。他回憶張男外表看起來「憨厚老實」，但說話顛三倒四，沒想到竟成為重大社會案件兇嫌，認為張男可能是積怨已久，才會釀成悲劇。

值得關注的是，張男在案發前曾於網路發出四千字長文，主訴遭受司法不公，抱怨立委、議員、里長、媒體，以及生活周遭有許多噪音難以忍受，還恫嚇有殺人意圖，寫下「人很多很好殺、先上路了掰」等語。案發前兩週，張男曾求助高大成，盼幫忙背書「火麻不屬於毒品」，但高大成以自己並非植物專家為由，拒絕了張的請求。

