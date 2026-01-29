台中土風舞老師被砍傷「割頸10cm」 兇嫌國道車禍雙腿斷了

【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起砍人事件，一名60多歲李姓土風舞女老師在公園附近突遭人持刀砍傷，脖子上約有10公分刀傷，所幸意識清楚，緊急開刀治療。而兇嫌犯案後逃逸，不久警方獲報國道一號大雅路段有男子倒臥路面，疑似遇到車禍撞斷腿，進一步確認就是砍人的兇嫌，將其送醫搶救，再釐清案發詳情。

台中市大雅區發生砍人案，一名李姓土風舞老師被砍8刀。（圖／翻攝畫面）

李女今天早上8點左右，照常到大雅一處籃球場準備教學，住在附近的嫌犯突然跑來攀談，雙方疑似發生口角，男子竟拿刀對其狂砍，隨後往附近高架橋逃往，闖入國道。



醫院表示，李女到院時意識清楚，但頸部有10公分刀傷，傷口很深，左臂、背部、額頭等共有8處刀傷，目前插管緊急開刀。



隨後國道一號北上174.9公里處台中市大雅段傳來車禍，一名男子倒臥國道路面，造成國一北上車流回堵。國道警方在場處理事故，證實男子徒步跳上國道被撞，雙腿骨折，送醫救治中。



據了解，教土風舞的李女是平常社區合作對象，有活動都會找她來幫忙，平時大約有30至50名學員，大家都很熟識，沒想到卻被砍傷。李女兒子表示，一早接到電話得知媽媽被人砍，感嘆「現在神經病太多了！」



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

