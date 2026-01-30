台中土風舞老師被砍傷「割頸10cm」 兇嫌落跑車禍雙腿斷了

昨日上午8時許，台中市大雅區發生一起震驚社會的砍人案件。63歲李姓土風舞教師在公園準備進行教學時，與35歲張姓男子疑因音樂問題發生口角，張男隨即持刀瘋狂砍向李女，造成她身中8刀重傷。李女負傷逃往附近工廠求救並借手機聯絡家人，送醫後仍在插管治療中。張男犯案後狂奔850公尺衝上國道一號大雅路段，遭車輛撞擊導致雙腿骨折，目前在醫院接受治療。

警方調查發現，張男在行兇前特別在個人社群媒體留下近4000字長文，內容涵蓋個人刑事案件到地方行政亂象的全面控訴。張男在文中表示，2023年7月因栽種火麻盆栽並透過網路販售，被大安警分局警員以釣魚方式查獲，一審判刑5年6個月，最高法院去年12月17日駁回上訴定讞。張男主張栽種的是火麻而非毒品大麻，曾請益台灣大學及中興大學植物專家，兩位教授均證實火麻是大麻亞種，其成分與毒品大麻有顯著區別。

廣告 廣告

法醫高大成接受訪問時透露，今年1月15日傍晚，張男曾前往他的診所諮詢。張男當時聲稱因飼養鸚鵡，在網路購買火麻種子栽種當飼料，待種子發芽後於LINE群組販售3盆、收入5000元，卻被警察以販賣大麻逮捕判刑，希望高大成能為他作證火麻不是大麻。

高大成表示，他當場以自己不是植物學家為由婉拒，並認為張男說法僅是片面之詞難以取信。高大成回憶，張男外表看起來憨厚老實，但說話顛三倒四，當時情緒相當憤慨，言語中透露想做件大事來出名。高大成研判，張男可能因長期積怨，對司法體系的不滿最終釀成這起悲劇。

張男在長文中痛批司法體系對專家科學意見視若無睹，警方為求績效、媒體為求點閱，聯手將他貼上毒梗標籤。他更憤怒指出司法對權勢者卑躬屈膝，對普通人卻無情碾壓，甚至呼籲社會底層放棄法律採取私刑。目前警方正深入調查案件詳細經過，釐清雙方衝突原因及張男行兇動機。

更多品觀點報導

不爽鄰居深夜洗澡聲太吵！台南廚師持刀狂刺對方36刀慘死

蘆洲七旬翁狂砍前妻母女三人濺血！持榔頭、鋸子追殺

