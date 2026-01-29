台中土風舞老師遭猛砍8刀！忍劇痛求救路人...打給兒子淚喊「媽媽快死了」

台中大雅67歲李姓土風舞女老師疑因音樂過大，遭男子持刀割頸。圖／讀者提供

台中市大雅區29日上午驚傳砍人事件，一名62歲李姓土風舞老師於籃球場教學時，疑似長期聲響與一名張姓男子發生衝突，遭狂砍8刀，李師忍著劇痛向路人借手機打給兒子，淚喊「媽媽快死了」。兇嫌隨後逃離現場，跑上國道被撞，雙腿骨折倒臥在國道一號上，目前已送醫救治。李姓老師兒子表示，母親並未與他人結怨，卻遭攻擊需要插管治療，感嘆「現在神經病很多」。

事發於今天早上8時許，李姓老師與往常一樣，到大雅區龍善二街一處籃球場教學土風舞，不過在準備過程中，一名住在附近的35歲張姓男子突然上前攀談，雙方疑似因長期聲響問題發生口角衝突，男子一氣之下拿出藏好的刀具，往李老師身上一陣猛砍，男子也逃離現場，學員見狀後緊急報案。

據了解，李師遭砍傷後先是逃往附近一處工廠，向路人求救，並借了手機打給丈夫、兒子，一度因鮮血沾染手機，不斷擦拭，路人見了相當心疼，要求別再擦了，李師也和兒子淚喊「快點來，媽媽快死掉了」。

報導指出，另一間工廠民眾表示，李師求救時意識還清楚，不停高喊「救命！我被攻擊」，有人見狀立刻上前幫忙止血，直到救護車到來。

身中8刀的李老師緊急送醫，到院時意識清楚，但頸部有長達10公分的刀傷，包含額頭、手臂多處也遭割傷。李老師的兒子表示，一早接到爸爸的電話，驚慌說道「媽媽被人砍了」，馬上趕往醫院。

他也透露，從未聽說過媽媽有和和外人結怨，或是遭到檢舉，如今卻遭砍傷，目前需要插管治療，希望不要有生命危險，感嘆「現在神經病很多」。

隨後國道1號北上174.9公里處台中大雅路段傳來一起離奇車禍，一名男子不明原因倒臥在國道上，導致大量車流回堵。國道警方證實，該名男子砍傷土風舞老師後，徒步跑上國道被車撞，雙腿骨折，目前送醫救治中。

持刀猛砍土風舞女老師的兇嫌，徒步跑上國道被撞飛。圖/讀者提供

前議員吳顯森表示，李老師長期和社區合作，大約有30~50名學員，平時也熱衷參與地方活動、幫忙主持，相當熱心，和大家也都很熟識，已有30年的交情，如今不明原因遭人砍傷，讓人感到意外，希望李老師度過難關早日康復。



