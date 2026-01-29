台中土風舞老師遭砍8刀 插管急救！兇嫌逃國道被撞斷雙腿

張男與李姓婦人發生衝突，狠砍8刀逃離，隨後闖入國道被撞。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 台中大雅區龍善二街今日上午發生持刀攻擊案件，年約60歲的土風舞女老師遭砍傷，頸部有一處10公分刀傷、左必、背部與額頭也有8處刀傷，緊急送往中港澄清醫院插管治療，砍人後男子逃離現場並跑上國道，遭後車撞擊後雙腿骨折送醫急救，導致國道1號北上174.9公里處台中市大雅段車流大量回堵。

今日上午大雅區龍善二街193巷，當時李姓土風舞老師前往三和公園，一名張姓男子突然上前攀談，疑似是不滿音樂太吵，竟掏出預藏的尖刀朝婦人頸部揮砍，婦人抵抗後逃跑，男子一度追上準備再次行兇，李姓婦人遭砍8刀，其中頸部傷口長達10公分。

廣告 廣告

李姓婦人被砍後仍意識清醒，送醫前拜託路人打電話給兒子，並稱「媽媽快死了。」隨後砍人張姓男子展開逃亡，竟從國道1號174.9公里大雅交流道北上入口闖進國道，遭車輛撞擊後躺在車道上，雙大腿骨折、意識模糊、低血氧，經處置後，送中港澄清醫院搶救。

警方指出，張男是當地知名「檢舉人」，只要有人在公園活動發出噪音，就會向相關單位檢舉，其中李姓婦人的土風舞團更多次遭檢舉，今日再度發生爭吵，竟掏出預藏刀械砍人。國道警方呼籲，用路人應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路。依據《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，行人誤闖國道高速公路，可處3000元至6000元罰鍰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

樹懶餐廳切割投毒男王逢昇！嗆保留法律追訴權 他再抓：同個共犯體系

全成基金會連續20年舉辦獨老圍爐 台中郵局特製郵票讓長者成主角