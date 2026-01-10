台中在地人回憶！老字號百貨又改名 網笑：只記得「德安」

位在台中火車站後站商圈的知名百貨「大魯閣新時代購物中心」。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕台中人集體回憶又被翻出來了！位於台中火車站後站商圈知名百貨「大魯閣新時代購物中心」，確定易主遠雄流通事業股份有限公司，並自2026年1月起改名為「iFG遠雄廣場台中店」，消息一出，立刻在Threads、社群平台掀起一波「改名哀號潮」，不少在地人直呼：「這名字真的記不住啦！」

事實上，這棟百貨對老台中人來說，早就不只是購物中心，而是一段段青春與生活記憶的集合體，有網友忍不住感嘆：「它其實已經改名四次了耶！」從最早的「德安百貨」、後來的「新時代」、再到「大魯閣新時代」，如今又變身「iFG遠雄廣場」，每一次改名，都像在替台中人做一次時代標記。

廣告 廣告

不少網友紛紛站隊表態，「德安派」聲量依舊驚人，笑說：「我阿公阿嬤到現在還是叫德安」、「德安在我心中的地位，就跟中港路一樣，改不了口」，也有人自認「新時代派」，坦言：「叫新時代已經很努力了，現在真的又要重新學一次。」

還有人乾脆放棄記憶，幽默表示：「到最後都直接說『後火車站那間百貨』最快」、「不管它叫什麼，反正我還是會迷路再問路人」，對於新名稱不少網友也說，「唸起來好像科技公司」，笑翻一票網友。

儘管名字一換再換，但也有人看得很開：「管它叫啥，重點是好不好逛」、「大樓一直都在，回憶也還在」，對台中人而言，這棟百貨早已超越招牌名稱，不論未來叫德安、新時代，還是iFG遠雄廣場，它始終是那個陪伴無數人長大的老朋友。

「大魯閣新時代購物中心」易主將改名。(記者許國楨攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

