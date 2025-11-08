台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)

其他人也在看
《醫療希望在花蓮》撐起花東生命希望
花蓮慈濟醫院創院三十九年，從一間偏鄉小醫院，到成為東台灣的重要醫療支柱，如今這段歷程也被集結成書，由院長林欣榮親自主述，記錄醫療、人文與使命並行的發展足跡。 翻開書本，裡頭記錄當年的這間偏鄉醫院，...大愛電視 ・ 9 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 16 小時前
高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多
日本表態！日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上明確指出，若「台灣有事」，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」自衛隊可以據此行使集體自衛權，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這標誌著日本安全政策一個歷史性的轉折。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
家裡也能養？哈爾濱女子「遛企鵝」登熱搜 專家示警：恐害動物命危
根據《潮新聞》報導，從曝光畫面可見，女子身穿羽絨服，手持牽繩帶著一隻黑白相間、大小約似成年貓的企鵝，在社區內悠閒行走。多位目擊者表示，企鵝步態緩慢，吸引不少住戶圍觀拍照。對此，小區物業與社區管理人員證實，該名女子並非當地住戶，現場也未能出示企鵝合法飼養證...CTWANT ・ 6 小時前
飛鳥涼愛女宮﨑薰12/20紅樓開唱
本報綜合報導 日本歌手宮﨑薰今年初曾登上爸爸飛鳥涼在台北的演唱會，清亮嗓音令人印象深…中華日報 ・ 7 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 15 小時前
蔣萬安出席瘋設祭開幕記者會（1） (圖)
台北市長蔣萬安（圖）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，致詞表達對活動的支持。中央社 ・ 1 天前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
同母異父兄妹喝酒1死1獨活！哥哥醒來急找葬儀社「涉1罪」…下場慘了
今年3月，台中北區發生離奇命案，一對「同母異父」的兄妹因生活不順，相約喝酒訴苦，最終二人決定共同赴死，未料林姓妹妹死了，陳姓哥哥卻獨活。檢警調查認為陳兄有幫助妹妹輕生的行為，符合故意行為致人於死，依「加工自殺罪」起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
背負「樂天精神」交手 金鷲3台將交流賽家鄉出賽
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）桃園亞洲職棒交流賽兩隊同背負「樂天精神」交手，樂天金鷲以1比3不敵樂天桃猿，金鷲3名台將都有出賽，總教練三木肇表示，相信對3名台將是難忘的回憶，也表示交流賽讓球員學到很多。中央社 ・ 8 小時前
身障者日間照顧聯合成果發表會 陳光復：持續打造友善支持環境
響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會承辦，8日於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。縣長陳光復親自出席並頒獎，肯定學員們的努力與成長，並強調縣府會持續打造友善、支持的身障者服務環境。陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1,000元。執政近三年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」，不僅維持縣政品質，更讓縣府擁有更多能力投入在身障服務。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，縣府將規劃進一步調高三節慰問金至每年1萬4,000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。陳光復說，澎湖「社區式照顧」涵蓋率全國第一台灣好新聞 ・ 4 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 12 小時前
印尼雅加達學校清真寺爆炸！55人受傷急送醫
[NOWnews今日新聞]印尼首都雅加達今（7日）一所學校內的清真寺發生爆炸，55人送醫，警方初步調查指出，這可能是一起襲擊事件，一名17歲少年被確認是嫌犯。路透社報導，印尼首都雅加達一所學校建築群內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林玉山、高一峰雙藝術展 即日起創價美術館開展
2025年創價美術館第三檔展覽，同步推出「悠然望玉山——林玉山藝術實踐」展，以及「逆風前行——高一峰紀念展」，8日下午雙展舉行聯合開幕儀式，由林玉山公子林柏亭、高一峰家屬楊燕敏共同主持，立法委員邱議瑩、高雄市政府副祕書長王宏榮、臺灣藝術大學教授羅振賢、屏東大學教授黃冬富、成功大學教授蕭瓊瑞、國立歷史博物館前館長王長華，以及藝術家林顯宗、洪根深、劉耿一、在地書畫學會理事長、約30所參與創價行動美術館的中小學校長、主任等，皆前來共襄盛舉。中時財經即時 ・ 9 小時前
台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。太報 ・ 10 小時前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定
台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 7 小時前
高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】應該時隔半年了吧，今天高國豪登場30分鐘，創下本季第一次單場20分紀錄，這互傳媒 ・ 4 小時前
樂天金鷲3台將交流賽第2戰皆出賽 (圖)
2025年桃園亞洲職棒交流賽持續展開，日職樂天金鷲隊8日以1比3不敵中職樂天桃猿隊，金鷲陣中台將蕭齊（後）、宋家豪（前）等人皆有出賽。中央社 ・ 8 小時前