台中坐檯小姐拒賣身！酒客醉男爆打她「掐脖痛毆」遭判刑

記者陳佳鈴／台中報導

男子見做檯妹不從後，對她拳打腳踢，並用雙手掐住女子脖子，造成她呼吸困難、吞嚥困難。（示意圖／資料照）

「見笑轉生氣」這下子得付出極大的代價！台中市一名鄭姓男子今年 5 月與一名酒店坐檯女子相識後，雙方交換聯絡方式，本以為只是一般交友互動，未料不到一個月後，鄭男酒後失控，竟演變成一起暴力強制猥褻案件。台中地方法院近日審結，全案依強制猥褻罪判處鄭男 10 個月徒刑，可上訴。

根據調查，2024 年 5 月 29 日深夜，鄭男入住台中市區一間旅館並飲酒過量，醉態全失情緒難控。他在凌晨時分多次撥打電話給先前結識的女子，要求對方到旅館陪伴。女子原本婉拒，但在對方反覆來電與情緒不穩的情況下擔心發生意外，最終於隔日清晨趕往旅館。

然而，女子抵達後立即察覺異常。鄭男因酒醉呈現脫序狀態，她隨即拒絕靠近與任何親密接觸，但鄭男完全不顧女子意願，強行拉她到床邊，要求「陪睡」。女子斷然拒絕後，鄭男情緒瞬間失控，不僅強行壓制在床上，還多次強吻女子臉部、頭部，女子驚恐之下用棉被、雙手抵擋並試圖掙脫。

過程中女子在地上看到衣架，情急下抓起揮擊自保，卻激怒鄭男。他隨即徒手拳打腳踢，並用雙手掐住女子脖子，造成她呼吸困難、吞嚥困難。女子臉部、頸部、胸口、手臂、背部與大腿多處出現瘀青、紅腫與挫傷，傷勢清楚且遍布全身。

女子趁雙方扭打的空隙逃離房間報案。警方到場時，她情緒激動、氣憤質疑：「現在叫我過來是怎樣？要白幹喔？沒這回事，不給抱就打人！」全案隨即依強制猥褻與傷害方向偵辦。

台中地院審理後認為，鄭男為滿足自身性慾，明知女子不同意仍強行壓制、強吻，且施暴傷人，侵害女子身體自主權，行為嚴重且造成多處傷害。法官審酌其犯罪動機、犯後態度及傷勢情形，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑 10 月，可上訴。

