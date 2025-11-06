台中城市發展受阻礙 議員李中點名亂源所致

▲台中市議會今（6）日進行都發建設水利業務質詢，市議員李中指出城市發展受阻，有二大亂源。（圖／李中提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（6）日進行都發建設水利業務質詢，市議員李中指出，台中市城市發展受到阻礙，主因就是市府制訂一堆管制辦法，其中土地分區管制使用要點一市多制，高度比、容積移轉最小面積限制等，更是全台只有台中在規範，點名市府祕書長黃崇典及都審委員林良泰是亂源。

李中表示，台中市的都市計畫超級複雜，造成此情況的最大兩個亂源是林良泰與黃崇典。其中，林良泰擔任市府都市計畫審議委員、交通評估委員，他提出的共享車位本身就違反許多法令，還藉著本身是都審委員，以拖延或不同意等方式強逼建設公司設置共享車位，相當不合理。

李中強調，台灣憲法保障私有財產，產權100％、不能與人共享，而政府開發重劃區理應負擔所有公共設施的規劃與興建，他舉水湳地區為例，市府公共設施沒有做好，竟以剝削百姓的方式要求百姓幫政府做公設，像是該區域的公有停車場不足，會展中心、綠美圖停車空間也不足，竟逼建商開放共享車位。

在土地分區管制使用要點部分，李中抨擊台中縣市合併前，原台中縣的土管要點只有一套、原台中市確有多達幾十套，縣市合併多年仍是一樣，根本一市超多制，連台北市也都只有一套土管要點，為何台中市需要數十套？他要求市府明年完成整合作業。

李中強調，針對建築物興建，台中市還規劃了台中獨有的高度比、容積移轉最小面積限制等，其中高度比限制壓縮了大樓興建高度，搞到台中的建築都是矮矮胖胖，無法提供更多開放空間、達到城市通風，而在背後瞎搞、卡住台中發展的就是黃崇典；容積移轉最小面積管制過去雖小有成效，但現在時空環境不一樣了，應該配合環境改變放寬。

