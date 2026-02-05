台中壽喜燒名店爆食物中毒 顧客狂瀉疑「蛋慕斯」惹禍 衛生局勒令停業

台中西區才開幕不久的蜜柑關西壽喜燒，驚傳疑似大規模食物中毒，至少5組客人用餐後出現不適狀況。（圖／業者提供）

台中市西區一間知名壽喜燒店開幕沒多久，驚傳疑似大規模食物中毒事件，多名顧客食用後出現上吐下瀉、發燒等症狀紛紛送醫，甚至有人需要住院。對此餐廳坦言已至少5組客人出現類似症狀，發表道歉聲明，衛生局勘查後也發現多項缺失，勒令暫停營業。

女網友發文控訴，本月1日到西區的蜜柑關西壽喜燒吃晚餐，回家後與朋友陸續出現腹瀉、發燒等症狀，紛紛前往醫院就診，其中發文者更是因高燒不退，需要留院觀察。

對此蜜柑關西壽喜燒晚間在社群發布道歉聲明，坦言當天晚上9點就接獲客人反應用餐後出現身體不適狀況，並於第一時間主動聯繫受影響客人，經過店內初步檢查後，研判問題來源恐是承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，因此即起停售相關品項，並主動通報衛生局採檢。

業者表示，目前掌握至少5組客人受影響，關於顧客的醫療費用與損失補償將全權負責，同時即日起暫停營業，全面審視、整頓，確保食安環節，等事件環節查清再向大家報告。

台中市衛生局食安處則表示，已於3日前往店家檢查，發現多項缺失如個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄、廚餘處理廠商資訊與食材管理疏失，當場勒令業者停業並限期改善，否則可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

蜜柑關西壽喜燒以棉花糖壽喜燒以及生蛋慕斯最為出名，主打不到600元就能吃到和牛，白飯也是特地從日本進口的魚沼越光米，還未開幕就吸引大量粉絲，開幕後更是天天座無虛席，很快就打出知名度，未料此次熱門品項疑似發生食安問題，讓人始料未及。

