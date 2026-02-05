台中壽喜燒店爆「多人上吐下瀉」遭勒令停業！店家道歉稱「蛋慕斯」惹禍

台中市西區壽喜燒名店爆發食安事件，業者表示疑似是「蛋慕斯」惹禍。翻攝IG



台中市西區草悟道附近「蜜柑關西風壽喜燒」去年12月才開幕，近日卻遭消費者在網路上發文投訴用餐返家後多人出現腹瀉、發燒症狀，不舒服了3天，還因高燒不退就醫，但打點滴、吃退燒藥都沒用。台中市食安處今（5日）證實已採集相關檢體，即起勒令停業，另發現多項缺失，限期改善。

近日有一名網友在社群threads上貼出1日前往「蜜柑關西風壽喜燒」用餐的照片，發文說：「應該是沒有這麼巧的事！全程使用公用夾子，無口水接觸，用餐前與友人都無症狀，3個人吃一樣的餐廳，3個人都發燒上吐下瀉」，他還說自己已經不舒服3天，因為高燒不退就醫，體溫在38-40度，點滴打退燒藥及服用退燒藥都沒用。

對於「蜜柑關西風壽喜燒」疑似爆發食安風波，台中市食安處今以文字回應，3日獲報西區某餐廳發生民眾用餐後出現不適症狀，疑似因店家提供生食蛋品爆食品中毒事件，派員前往稽查並採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果預計2週出爐。

此外，食安處稽查另查獲餐廳有個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄及廚餘處理廠商資訊、食品添加物未妥善管理等缺失，已要求業者限期改善；為避免食安風險擴大，已要求業者5日起暫停營業。

「蜜柑關西風壽喜燒」也在臉書公布停業消息，並向受影響的消費者致歉，店家表示經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，已主動通報衛生局進行採檢化驗，目前正積極配合相關調查與流程，以釐清確切原因。店家並承諾將對本次受影響的顧客負起全責、賠償醫療費用與相關損失。

