台中壽喜燒店蛋慕斯釀禍 3人高燒40度急住院

台中市西區一家新開幕的壽喜燒餐廳，遭消費者指控疑似食物中毒事件。有3名網友結伴前往用餐，返家後陸續出現嚴重腹瀉症狀，體溫更一度飆升至攝氏40度，即使施打點滴、服用退燒藥仍無法緩解，最終被迫住院治療。

台中市西區一家新開幕的壽喜燒餐廳，疑似出現食安事件。(圖/食安處)

受害消費者事後在網路發文表示，「應該是沒有這麼巧的事齁，全程使用公用夾子，無口水接觸，且用餐前與友人都無症狀，三個人吃一樣的餐廳，三個人都發燒上吐下瀉......」該文一出隨即引發網友熱議。

店家獲悉後立即在貼文下方留言道歉，坦承蛋慕斯應該是問題來源，並主動通報台中市食安處進行化驗，同時承諾負擔所有醫療費用及相關損失。業者進一步說明，經初步回溯，推估事件發生在2月1日晚間7點過後，第一時間已主動聯繫受影響的顧客，目前已先暫停提供蛋慕斯產品。

該店家強調，公司絕對堅持使用生食級雞蛋，絕對不會混用其它雞蛋，並且每日清洗氮氣瓶，上傳回報都沒有偷工減料。業者坦言，造成這次事件確實是不夠謹慎，在沒有百分之百的安全保障之前，都不會提供蛋慕斯這項產品，並致上最深的歉意，立即提供慰問聊表歉意。

店家強調使用生食級雞蛋，並且每日清洗氮氣瓶，上傳回報都沒有偷工減料。(圖/食安處)

台中市食安處指出，2月3日接獲民眾通報西區某餐廳發生7人用餐、3人疑似食品中毒事件後，當日便前往現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，預計兩週出爐。

食安處表示，後續如檢出病原菌，將依食品安全衛生管理法處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰;若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

