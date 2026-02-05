台中壽喜燒用餐後多人發燒上吐下瀉！即日起停業 衛生局送驗調查

蜜柑關西風壽喜燒傳出疑似多人食物中毒，即日起停業。 圖：翻攝自蜜柑關西風壽喜燒Thread

[Newtalk新聞] 由樂軒松阪亭集團操刀，全新壽喜燒品牌「蜜柑關西風壽喜燒」去年12月開幕，主打一人輕鬆享用壽喜燒。消費者在社群平台發文，稱1日晚間用餐後，嚴重腹瀉且發燒畏冷，連續3天高燒不退，同行7人有3人不適，其他網友也反映有類似情況。業者發出聲明，即日起停業整頓，等事件查清後再宣布復業時間。

消費者指出，2月1日晚上前往蜜柑關西風壽喜燒用餐後，同行7人中有3人出現發燒、上吐下瀉等症狀。店家小編主動回應，當天晚上的蛋慕斯疑是問題來源，已主動通報衛生局，並暫停提供蛋慕斯。市府食安處原表示檢驗結果預計約兩週出爐，隨後要求業者今日起暫停營業。

廣告 廣告

蜜柑關西風壽喜燒指出，目前的處理以關心客戶身體狀況為最優先，並在官方粉絲頁發文，表示1日晚間接到客人反映用餐後身體不適，經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶，除了即日起無限期暫停供應「蛋慕斯」，並通報衛生局，已於3日完成採檢，目前正積極配合調查以釐清確切原因。

台中市衛生局食品藥物安全處指出，3日接獲通報有3人不適，立即到現場完成稽查，並採集食品及環境檢體送驗，目前正等待檢驗結果，後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

蜜柑關西風壽喜燒聲明指出，顧客的健康權益是首要考量，將承擔受影響顧客醫療費用及相關損失補償，如果民眾在2月1日晚上用餐後有任何身體不適，可透過官方IG、Threads或LINE官方帳號私訊，將安排專人協助處理後續的理賠事宜。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

長照悲劇！7旬翁推罕病妻墜14樓慘死 法官輕判2年6月

台中太平茶行遭掃射20多槍！17歲少年帶長槍投案