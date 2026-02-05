中部中心／綜合報導

台中一家新開幕壽喜燒店，疑似傳出食安問題！有民眾用餐回家後出現腹瀉及發高燒症狀，經與同桌2名友人確認，才知道他們也都出現相同狀況！店家事後出面說明，疑似是雞蛋相關產品，未做好製程把關，目前食安處已經到場稽查，若是檢驗不合格，將會予以重罰！

醬汁緩緩淋在棉花糖上，漸漸露出在鍋內的鮮嫩肉片，特殊料理方式好吸睛，不過店內可不只有這種吃法。





台中壽喜燒疑爆食物中毒 3人上吐下瀉發燒就醫

壽喜燒店特色之一雞蛋慕斯! 3民眾懷疑用餐吃完"發高燒腹瀉"（圖／翻攝畫面）

剛出鍋的肉片，沾上招牌雞蛋慕斯，一入口，又滑又嫩，這些看起來超美味的食物，就是在台中西區近期新開的壽喜燒店，不過卻有民眾在店裡用餐完，出現拉肚子、發燒畏寒等症狀。

當事人表示，1日晚間，和2位朋友一起去用餐，之後卻出現嚴重腹瀉，甚至高燒不退，體溫一直在38-40度徘徊，向朋友確認以後，才知道，一起吃飯的3個人通通都出現症狀。

業者出面表示，近期有4到5組客人，反應疑似有食安問題，事後有立即連繫顧客關心身體狀況，並盤點有疑慮的項目，而食安處也已經到場稽查，並將檢體送驗。





壽喜燒店疑爆食安! 業者盤點"疑慮項目".食安處稽查（圖／民視新聞）





檢驗結果，大約兩周出爐，若真的檢出病原菌，恐怕將要面對極重裁處！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

