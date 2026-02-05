台中壽喜燒餐廳爆顧客腹瀉 業者研判蛋慕斯沾醬出問題

將肉類沾上蛋慕斯，口感滑順入口即化，台中黃小姐1日晚間與2名友人，前往西區這間主打關西風味的壽喜燒店用餐，但吃完後陸續出現發燒、腹瀉不止等症狀，嚴重到需要住院治療。

後續PO網揭露才發現，還有多名網友到同一家餐廳用餐後，一樣出現腹瀉，懷疑是食物中毒。

用餐民眾黃小姐說：「當時就已經肚子開始有點痛了，隔天開始就會畏冷，肚子會一直咕嚕咕嚕絞痛，昨天早上已經受不了，5點就趕快先掛急診，然後才發現說，我們3個當時用餐的人都有一樣的症狀。」

台中市食安處獲報3日前往稽查，並要求店家5日起暫停營業。業者出面致歉，初估是以生食級雞蛋做的蛋慕斯沾醬，在製作流程上出了問題，目前有收到4至5組客人反映身體不適，將負擔顧客醫療費用，並補償損失。

壽喜燒店家公關張小姐表示，「製作流程其實我們已經很小心，但只是可能在保存的溫度上面，可能還是有疏漏的地方，這就是我們非常抱歉，也是持續在釐清，我們到底作業流程哪裡有疏失。」

醫師表示，生食雞蛋或未熟蛋有可能感染沙門氏菌，導致發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，若免疫力差的老人、小孩族群，最嚴重甚至可能引發敗血症，建議煮熟食用。

小兒科醫師施勝桓指出，「吃到沙門氏菌造成感染，大概6個小時以後會發作，大部分都是用發燒、噁心、嘔吐、拉肚子來表現，免疫力差的話甚至還會引起敗血症。」

台中市食安處安全組組長楊毓棻說明，「後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者，6萬元以上、2億元以下罰鍰，若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將移送司法偵辦。」

台中市食安處表示，稽查採集的食品與環境檢體已送驗，結果2週後出爐，另發現該餐廳個人物品未放置專區、未出示病媒消毒紀錄與廚餘處理廠商資訊，以及食品添加物未妥善管理等缺失，已要求限期改善，違者將依《食安法》開罰6萬至2億元罰鍰。