台中壽喜燒「生蛋慕斯」疑釀食物中毒 業者致歉停業清消

台中市 / 綜合報導

有民眾到台中一間最近很熱門的壽喜燒餐廳用餐，吃完出現發燒、腹瀉症狀，同行的友人也同樣狀況，疑似食物中毒，PO網後還有其他網友留言，自己吃完後，確診病毒性腸胃炎，疑似和店內主打的生雞蛋慕斯有關，店家出面致歉，表示將暫時停業做清消，也會對製做蛋慕斯的流程做檢討.營養師建議民眾，雞蛋在生產過程，容易受沙門氏菌污染，最好熟食才能避免風險。

棉花糖擺放在鍋內，淋上醬汁融化，肉片搭上鹹甜醬汁，蛋液打發成綿密輕盈狀，接著將肉片，裹上滿滿一層，生食級「蛋液慕斯」，是壽喜燒最經典搭配吃法，不過台中西區，有一間才開幕不到兩個月的壽喜燒店，民眾嘗鮮後，吃到上吐下瀉送醫。

廣告 廣告

黃小姐說：「3個人吃完之後，我用餐完大概過40分鐘，我當時就開始肚子有點痛。」同行的2名友人加上黃小姐，2月1日吃完餐，就開始肚子痛，黃小姐將狀況PO上網，底下也釣出網友說，同一天吃完，被確診病毒性腸胃炎，懷疑是蛋慕斯不乾淨。

當事壽喜燒公關張小姐說：「就是7人，身體有狀況，推估有可能是蛋慕斯製作的過程，可能在保存溫度上面，可能還是有疏漏的地方。」業者出面致歉，也宣布暫時停業，後續針對製作蛋慕斯流程檢討，不過營養師也說，雞蛋生產過程，可能接觸雞糞，容易污染沙門氏菌，生食風險高。

大醫院營養師陳芃君說：「雞蛋本身可能會沾染到一些雞的糞便，也因為這樣有可能會汙染到沙門氏菌，所以我們在烹調的部分，建議全熟方式，這樣相對來說也會比較健康風險會比較低。」壽喜燒店發生食安疑慮，究竟是食材還是烹飪環節出狀況，化驗報告，預計兩周後就會出爐，如果驗出病原菌，將依法開罰。

原始連結







更多華視新聞報導

吃壽喜燒腹瀉住院 消費者控業者竟送爛蘋果慰問

客控至台中港式餐廳用餐5人腹瀉！ 業者：持續關心聯絡

台中美國學校疑食物中毒 18人就醫其中2人住院

