台中夏日馬戲節6/27登場 國內外頂尖團隊齊聚台中公園

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

由台中市政府文化局與在地演藝團隊「創造焦點」共同打造的「2026台中夏日馬戲節」，將於6月27日、28日下午4時在台中公園展開，本屆活動首度邀請澳洲女子馬戲團隊「YUCK Circus」造訪台中，並集結國內頂尖團隊與世界各地的馬戲藝術家，主舞台則由即興喜劇天團「嚎哮排演」擔綱脫口秀串場，融合女子馬戲、詼諧喜劇與極致肢體特技，呈現當代馬戲的多元面貌。

文化局長陳佳君表示，透過舉辦馬戲節慶活動，不僅提供國內外專業團隊展演與交流平台，鼓勵創作能量持續累積，更將表演藝術帶入公園、廣場及城市公共空間，拉近藝術與市民的距離，今年的演出陣容集結了「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼克當代馬戲團」、「搏逗兄弟」及多位雜耍好手，民眾可免門票入場，在台中公園體驗馬戲與喜劇的雙重魅力。

廣告 廣告

創造焦點團長李仕洋指出，今年夏日馬戲節不僅帶回國際級演出，更將於6月14日下午4時展開台中街頭快閃，團隊將帶著作品《保持聯繫》驚喜現身勤美術館、勤美誠品書店與台中火車站，歡迎民眾近距離感受馬戲張力。

文化局補充，活動現場精心規劃四大主題區，除了主舞台與多元舞台帶來高張力大型競技與不同風格的當代馬戲外，亦設有適合親子同樂的馬戲工作坊與風格市集。此外，為實踐減塑環保，市集特別與環保品牌合作設置無塑補水站，減少使用一次性容器，文化局也呼籲前往參與的民眾自備野餐墊及環保杯，共同體驗這場充滿人文溫度的當代馬戲盛典。相關活動資訊可至台中市政府文化局官網或協辦團隊之社群專頁查詢。