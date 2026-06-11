台中夏日馬戲節6/27-28台中公園登場 女子馬戲、脫口秀免費看個夠

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台中夏日馬戲節6/27-28台中公園登場，澳洲女子馬戲、喜劇天團「嚎哮排演」脫口秀免費看個夠。（圖：寇世菁攝）

邁入第三屆的台中夏日馬戲節，定6/27、28在台中公園登場，由市府文化局與在地Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」合作，規劃「四大主題區」，有澳洲女子馬戲「YUCK Circus」及即興喜劇天團「嚎哮排演」脫口秀，豪華陣容，免門票，一次看個夠，歡迎體驗馬戲與喜劇的雙重魅力！

台中市文化局長陳佳君表示，透過舉辦馬戲節慶活動，不僅提供國內外專業團隊展演與交流平台，鼓勵創作能量持續累積，更將表演藝術帶入公園、廣場及城市公共空間，拉近藝術與市民的距離。今年的演出陣容堪稱「夢幻級聯動」，除了特別邀請首度造訪台中的澳洲女子馬戲夢幻隊「YUCK Circus」，更集結國內頂尖團隊「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼客當代馬戲團」、「搏逗兄弟」及來自世界各地的馬戲藝術家與雜耍好手齊聚一堂，主舞台更邀請即興喜劇天團「嚎哮排演」擔綱脫口秀幽默串場，將女子馬戲、詼諧喜劇與極致肢體特技完美串連，打造一場歡笑不斷的奇幻當代馬戲派對。陳佳君說，台中夏日馬戲節第一年在戶外圓滿劇場，第二年在東區帝國糖廠，第三年在台中公園，地點都不同，因為馬戲表演，就像遊牧民族一般，市府希望把歡樂帶到台中各角落。

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為了幫馬戲節提前熱力暖身，「創造焦點」率先定6月14日下午4時展開台中街頭快閃演出，團隊將帶著作品《保持聯繫》驚喜現身勤美術館、勤美誠品書店與台中火車站，歡迎粉絲們近距離感受馬戲的張力與驚奇，在台中街頭與當代馬戲來一場浪漫又驚豔的巧遇！

文化局指出，台中夏日馬戲節活動將於6月27日、28日下午4時開始，並在台中公園精心規劃「四大主題區」。除了主舞台帶來高張力的大型馬戲競技外，「多元舞台」也將呈獻不同風格的當代馬戲演繹；現場更有適合親子同樂的馬戲工作坊，以及充滿夏日島嶼風情的「風格市集」。四大主題處處都有驚喜，歡迎大小朋友前來感受當代馬戲的魔幻魅力，共同編織一場難忘的夏日奇幻之旅。

文化局強調，這將是一場顛覆對傳統馬戲想像、充滿人文溫度的當代馬戲盛典！快準備好野餐墊，一起漫步台中公園、席地而坐，體驗今夏最 Chill 的當代馬戲演出，6月27、28日台中公園不見不散！更多活動資訊，請上台中市政府文化局官網（https://www.culture.taichung.gov.tw）查詢。（寇世菁報導）

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