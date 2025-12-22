台中外埔摩鐵傳槍響 50歲男頭部中彈身亡

台中外埔區汽車旅館傳槍響,，50歲鵝肉店老闆頭部中彈身亡。（圖／報系資料照）

台中市外埔區一處汽車旅館22日上午9時45分許傳出槍響，一名50歲韓姓男子被發現倒臥房內，頭部中彈，已明顯死亡，未再送醫。警方獲報後到場封鎖現場採證，初步未發現外力介入跡象，詳細死因及槍枝來源，仍待檢察官相驗進一步釐清。

據了解，韓男在外埔地區經營鵝肉小吃店，韓男近期疑似承受經濟與債務壓力，警方亦查出其有前科紀錄，但確切死因仍需進一步調查釐清。

