台中外埔汽車旅館傳槍響 50歲男房客頭部中彈身亡

台中市外埔區一間汽車旅館，今（22日）上午傳出槍響，旅館人員前往查看時，發現一名男性房客倒臥房內，頭部有明顯傷口，隨即通報警消到場處理。

台中市消防局外埔分隊於上午9時45分接獲通報後，派遣救護人車前往，並同步通知警方。救護人員到場時，男子已無生命徵象，家屬隨後趕抵現場見狀，表示拒絕就醫，不清楚槍枝來源，後續交由警方進行現場採證與調查。

警方初步調查，死者為年約50歲的韓姓男子，為當地人，在外埔區經營鵝肉小吃店，當天清晨才至該汽車旅館辦理入住。知情人士表示，韓男之前曾參與廟會幫派等，也有詐欺前科，最近似乎有債惡問題，可能因此輕生。

警消到場調查發現，韓男頭部兩側有傷口，疑似子彈貫穿頭部。初步排除外力介入，有關槍枝來源與男子中槍原因，仍有待進一步調查釐清。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

