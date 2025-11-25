台中外埔零臭味養豬受肯定 獲績優產銷班表揚

（中央社記者汪淑芬台北25日電）同樣在台中，梧棲一處養豬場發生非洲豬瘟，台中外埔毛豬產銷班第1班以追求零臭味養豬，及完善防疫制度，獲選農業部今年10大績優產銷班，行政院長卓榮泰今天頒獎表揚。

農業部今天舉行「114年全國十大績優農業產銷班表揚典禮」，從全國6000個農業產銷班中，選出10個來自各地，涵蓋蔬果、畜產、水產及特用作物等不同產業領域的績優農業產銷班。

在畜產領域方面，獲表揚的是台中市外埔區毛豬產銷班第1班，農業部介紹，這個產銷班以養豬零臭味為目標，並派人到國外學自動化養豬設備操作，產銷班人員除用電子紀錄軟體、數據化管理批次生產外，更利用水簾高床智能飼養方式及建置優良豬隻精液供應體系，提高育成率。

另外，外埔毛豬產銷班第1班共同採購生產資材並統一毛豬運銷機制，有效節省生產成本及提高整體產值，同時也建置台中市首座沼液槽，打造低碳永續現代豬舍，為畜牧業極具標竿學習對象。

農業部表示，這屆獲獎產銷班多數已導入智慧科技與自動化管理系統，為我國農業邁向高效能、智慧化奠定穩固基礎。除外埔毛豬產銷班第1班外，桃園市八德區蔬菜產銷班第7班自行研發專利機械，有效降低人工成本，並成為國內冷鏈觀摩示範場域。

苗栗公館鄉紅棗產銷班第2班自創「Y」字型棚架，結合自動灌溉，每年減少災損20%；台中市新社區菇產銷班第11班建置全台首座香菇智慧環控強固型溫室。

農業部說，環境友善與資源零廢棄也是這屆得獎產銷班共同特色。花蓮縣富里鄉茶產銷班第2班透過微型氣象站收集環境數據，提升茶葉採收精準度，同時開發茶枝葉副產利用模式，實踐全作物循環經濟。

獲表揚的還有宜蘭縣三星鄉花卉產銷班第15班，以銀柳全株利用為核心，發展副產品、拓展外銷，並成為日本指定觀摩的地方創生典範；高雄市永安區石斑魚產銷班第8班以「全魚利用」理念推動加工再製，結合休耕魚塭種植水草、紅樹林復育，達成藍碳捕捉與碳中和目標。

新竹縣峨眉鄉特用作物（苦茶）產銷班第4班設立現代化苦茶油廠房，取得ISO22000與HACCP驗證，以科學管理強化產品安全與附加價值；嘉義縣太保市紅龍果產銷班第1班則全班落實友善農法，研發多樣加工品，創造紅龍果多元行銷可能。

在果品領域，高雄市美濃區果樹產銷班第16班打造「777」共有品牌，推廣大果截切通路及新一代木瓜栽培技術，有效強化防災能力與市場辨識度，提升整體收益與農民的信心。（編輯：李亨山）1141125