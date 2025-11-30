台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願

社會中心／綜合報導

台中大雅區一名越南籍移工，今年3月與兩名友人小酌時，原本氣氛平和，未料其中一名男性友人提前離席後，只剩他與一名女性友人同在屋內，卻意外成為悲劇開端。男子疑似酒後失控，竟將房門反鎖，奪走女子手機，甚至威脅「不願意就要殺了妳」，最終性侵得逞。台中地院依妨害性自主罪判他3年6月，台中高分院近日二審維持原判，全案仍可上訴。





該名越南籍移工把受害女按在床邊，恐嚇「不願意就要殺了妳」。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）

根據判決書指出，今年3月9日晚間8點多，該名越南籍移工與被害女子到男姓友人家喝酒，直到深夜11點友人因事離開。屋內只剩兩人後，移工便亮出真面目，將房門給上鎖，接著又強走女子的手機，把她按在床邊，恐嚇「不願意就要殺了妳」女子看到房內放著刀子，深怕遭傷害，只能被迫屈從，最終遭到男子侵犯。





台中外籍移工「侵犯受害女」房內還有刀！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願

女子隔天趁著移工不注意撥電話給友人求救，語帶顫抖表示：「我被侵犯了，我想報警，他威脅要殺我，我很害怕。」。示意圖非關本新聞事件（圖／民視新聞資料照）









女子隔天趁著移工不注意撥電話給友人求救，語帶顫抖表示：「我被侵犯了，我想報警，他威脅要殺我，我很害怕。」警方接獲報案後立即到場協助，檢方也依強制性交罪將移工起訴。一審審理時，移工全盤否認，辯稱雙方是「合意發生性行為」。但法官勘驗女子頸部、胸口、手部及小腿的多處傷勢，加上求救訊息明確一致，認定其說詞不實，依強制性交罪判刑3年6月，並在刑期服滿後予以驅逐出境。移工不服再上訴二審，依舊否認犯行，聲稱女子因向他要錢不成才報復，並請求減刑，好讓他能盡早返越南照顧雙親。然而法官檢視證據後仍認定女子確實遭到性侵，最終駁回上訴，維持原判，全案仍可再上訴。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

