台中多次「陳情未果」！男奔北捷2站縱火 盼各界目光注意

台北捷運大安森林公園、善導寺站遭人縱火，曾姓嫌犯已遭警方逮捕歸案，警方今（8）日下午召開記者會說明，指出曾男犯案主因是向台中市府陳情多次未果，特地北上犯案，希望能獲得外界關注。

警方初步釐清，曾男在今日早上8點59分從台中搭乘火車到台北車站，11點46分搭乘捷運前往大安森林公園1號出口男廁縱火，隨即搭乘公車前往北車，過程中還變裝刻意規避警方偵查。

警方指出，曾男抵達北車後透過步行前往捷運西門站，搭乘捷運到善導寺縱火，犯案動機是因為台中某重劃區重劃變更事宜，在多次陳情未獲回應，選擇離開台中到台北犯案，希望各界目光注意。

男子犯案動機是多次陳情未果。圖／台視新聞

警方呼籲，如果民眾有特地意見要表達，一定要循正當管道，切勿在妨礙公安或在大眾運輸系統犯案達到目的，警方一定會展現公權力，迅速將嫌犯查捕到案。

警方強調，曾男並無共犯，今日縱火物品為打火機與稻草，與遺留證物吻合，現場並無爆裂物、汽油彈等痕跡。

目前曾男仍在偵訊中，警方初步掌握曾男並無其他訴求，單純是台中陳情未受重視，認為台北比較多人關注，因此選擇到台北犯案，且男子曾在台北生活過，對於台北市一些指標比較熟悉。

