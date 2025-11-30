「台中夜市」名古屋登場！ 吸引大批日本民眾目光

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「台中夜市 in 名古屋」活動自11月28日至30日在日本名古屋市盛大登場，台中市政府觀光旅遊局偕同台灣棗道甜國際貿易有限公司、丹祿夫人等業者前往共襄盛舉，於現場設置宣傳攤位，吸引大批日本民眾目光。名古屋市府熱情接待，展現雙方深厚的觀光交流情誼。

▲日本民眾熱情詢問台中觀光資訊。

▲名古屋台中夜市活動現場人潮絡繹不絕。

觀旅局陳美秀局長表示，今年名古屋市府観光文化交流局長佐治 獨歩於活動開幕前親自代表接見，並表示此活動為第6屆辦理，已然成為名古屋冬季的指標型慶典活動，非常感謝台中市府自疫情結束後皆派員到場支持，期盼藉此活動讓更多市民認識台中的文化與魅力。

廣告 廣告

陳美秀指出，台灣虎航目前營運台中—名古屋直飛航線，今年活動亦到場設攤，搭配中市府的攤位帶來經典的夜市遊戲─彈珠台，達成任務者即可獲得台中限定小禮物。活動期間攤位人氣旺盛，吸引大批日本民眾排隊挑戰，民眾對台中景點及文化展現高度興趣。透過與台灣虎航合作，台中攤位在現場呈現良好宣傳效果，有助提升城市旅遊曝光。

交通部觀光署駐東京辦事處王紹旬主任出席此次活動時表示，樂見兩個城市之間相互合作推廣，從台中開始讓更多日本人認識台灣，讓更多日本旅客從「在名古屋愛上台中」走向「親身飛來感受台中魅力」。觀旅局表示，「名古屋台中夜市」不僅證明台中觀光在日本具有穩固魅力，也展現兩座城市情誼逐年加深。

觀旅局補充，自2019年台中與名古屋簽署觀光友好合作交流協定後，名古屋市自2020年起連續舉辦「台中夜市」活動，近年來參加人次皆突破8萬，將持續透過遊戲體驗、視覺化的景點呈現，保持名古屋民眾對台中好感度，未來將持續把握城市外交舞台，行銷台中觀光。