台中大坑庭園餐廳 空間寬敞、備有停車場、假日全天營業

台中北屯區的「托斯卡尼尼義大利庭園餐廳」，獨特的摩洛哥風格建築與異國情調的用餐氛圍，無論是尋訪異國風情的建築美學，或是追求精緻道地的義大利菜餚，托斯卡尼尼義大利庭園餐廳都提供了令人耳目一新的選擇。

餐廳內部空間寬敞，座位配置上也相當充足，無論是浪漫的情侶約會，溫馨的家庭聚餐，還是三五好友的歡樂相聚，這裡都能提供一個舒適且富有情調的環境，讓每一位顧客都能在這裡享受一段悠閒而愉快的用餐時光。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳菜單，品項有沙拉、小點、炸物、厚片脆皮披薩、義大利麵、蔬食義大利麵、焗烤通心麵、義大利燉飯、經典排餐。

托斯卡尼尼的套餐麵包，其外層經過烘烤，呈現出誘人的酥脆感，但當你輕咬下去，卻能感受到麵包體內部所蘊含的豐富韌性與Q彈口感。

在湯品的選擇上，當日供應的套餐濃湯口感溫潤醇厚。

這隻魷魚經過火烤，保留了其最鮮甜Q彈的口感，而黑汁燉飯，米飯經過燉煮充分吸飽了墨魚汁的鮮美精華，使得燉飯呈現出誘人的深邃黑色，入口的滋味是鹹鮮中帶著微妙的甘甜。

在飲品的選擇上，托斯卡尼尼同樣提供了多樣化的選項，滿足不同顧客的口味偏好。這次用餐選擇了「皇家熱水果茶」，清新的果酸與茶香交織，不僅能有效解膩，更能使味蕾重新煥發清爽感，讓原本可能因為豐富主餐而有些許飽足的感覺，瞬間得到舒緩。

▼托斯卡尼尼套餐甜點蛋糕帶有濕潤綿密的口感，乳香濃郁。





托斯卡尼尼義大利庭園餐廳台中北屯店

台中市北屯區廍子路651巷66號





