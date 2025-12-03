台中大坑步道疑遭棄養狼狗 山友憂心

大坑步道疑遭棄養狼狗，引山友憂心。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市大坑風景區5號步道旁，近日出現一隻類似狼狗的犬隻徘徊山林間，疑遭棄養或走失，引發常前往健行的山友關注與擔憂。當地居民表示，該犬已在現場滯留約14天，未見飼主前來尋回，期間僅靠零星民眾餵食維生，處境令人心酸。

居民也表示，若再無人聞問，將自掏腰包攜帶食物前往餵養，但更盼飼主能出面負責。

台中市政府對此呼籲，風景區與健行步道屬於全民公共空間，並非棄養動物或放生寵物之處，任意遺棄不僅違反動保法，也可能危及動物安全與遊客權益。市府提醒，棄養行為最高可處15萬元罰鍰，並呼籲民眾若不慎讓寵物走失，應立即通報相關單位或前往認領，切勿抱持僥倖心理任其流浪。

廣告 廣告

動保團體指出，長時間滯留野外的家犬易因缺乏食物、氣候變化或交通風險而受傷甚至喪命，也可能對登山客造成困擾。市府再次呼籲民眾善盡飼主責任，不棄養、不放生，遇有寵物無法續養，應尋求合法送養或保護資源，共同守護動物福祉與山林安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

