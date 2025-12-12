台中大坑附近最狂複合式餐廳！不只早午餐，竟有牛骨慢燉48H的紅燒牛肉麵、排餐，還有香甜莓果法式吐司

台中｜KR Deli & Cafe

強生與小吠年中時去了大坑附近這家賣相和口味都棒棒的▸KR Deli & Cafe◂，但他們家其實不止賣早午餐，除了有正式的義大利麵、燉飯和排餐，更特別的是竟然吃得到牛肉麵！餐點表現也是十分優秀，最近還換上了新菜色，趕緊挑了一天來試試看上回沒吃到的部份～

台中｜KR Deli & Cafe

開車前來的話如果店門口位置已停滿，附近也有好幾個收費停車場可以停哦。

台中｜KR Deli & Cafe

位在東山路上的KR Deli & Cafe店面比較屬於內凹式，而且沒有明顯的突出招牌，車流量大的時候比較容易錯過，不過跟著導航走就沒問題

台中｜KR Deli & Cafe

內用區則是有一樓和二樓，裝潢是走穩重大方的質感路線，座椅坐起來還蠻舒服的。

台中｜KR Deli & Cafe

二樓還有曲線型的沙發座椅，感覺好速洗哦！不過就是要一樓坐滿才會開放囉～

台中｜KR Deli & Cafe

上次來的時候好像還沒有販賣咖啡豆和濾掛式咖啡，現在如果喝到覺得喜歡也可以買回家啦！

台中｜KR Deli & Cafe

菜單Menu

最新菜單如下！和先前相比多了好幾樣義大利麵&燉飯，主餐也有增加哦！

台中｜KR Deli & Cafe

台中｜KR Deli & Cafe

這天點了三份餐、飲品加一份甜點，看起來都超引人食慾的啦

台中｜KR Deli & Cafe

KR精緻紅燒牛肉麵（限量供應）

除了牛肉麵還有附上一個小菜和辣椒，肉量給得也不少耶！搭配旁邊一整株娃娃菜吃起來超新鮮又清爽～

台中｜KR Deli & Cafe

紅燒湯頭風味濃郁，以牛骨慢火精燉48小時，喝起來豐厚溫潤帶點甜味，湯頭十分開胃啊！

台中｜KR Deli & Cafe

牛肉使用肋條部份，肉質燉煮得很透，吃起來軟嫩又入味，而且整體肉量算是蠻多的，吃起來有過癮

台中｜KR Deli & Cafe

牛肉麵使用的麵條也是精髓所在！KR Deli & Cafe使用寬版的手工麵條，十分Q彈又有口感放了一陣子也不會軟爛耶，我們都很喜歡難怪是店裡的人氣菜色

台中｜KR Deli & Cafe

隨餐附的涼拌小黃瓜好脆口，辣椒醬也非常香辣夠味！喜歡吃辣的朋友一定要加起來會讓整體風味更上一層樓啊

台中｜KR Deli & Cafe

傳統肉醬義大利麵

這道算是大人小孩都會喜歡的餐點！不知道點什麼的話點這道準沒錯～

台中｜KR Deli & Cafe

經典的蕃茄紅醬加上瘦絞肉與香料去烹煮的醬汁風味濃厚，吃之前一定要先攪拌均勻哦～

台中｜KR Deli & Cafe

醬汁都有完美包覆麵條，吃起來硬度適中而且份量超多耶，覺得是道很適合點來分食的經典口味！

台中｜KR Deli & Cafe

燒烤澳洲M5法蘭克牛排7oz 佐紅酒牛骨汁炭烤時蔬

既然是KR Prime Steak House旗下的品牌，排餐使用的肉質不用多說一定是讚的！法蘭克牛排使用牛側腹部的部位，肉質脂肪含量比較低、油花也比較細，蠻符合小吠的偏好

台中｜KR Deli & Cafe

牛肉預設5分熟，口感整體軟嫩帶點紮實感，本身稍稍有用鹽調味，另外搭配一旁的紅酒牛骨汁也很對味哦！

台中｜KR Deli & Cafe

一旁附的時蔬也蠻多樣，整體搭配起來算是一份吃精緻感的主餐，適合不愛吃澱粉的朋朋點起來

台中｜KR Deli & Cafe

梅子冷萃

喝起來非常的清爽，整體帶有咖啡香氣再加點梅子本身酸甜氣味，喝起來有一種甜蜜的戀愛感

台中｜KR Deli & Cafe

抹茶牛奶

奶泡上頭還用抹茶粉灑上KR Deli&Cafe的字樣有夠精緻，喝得到牛奶的甜跟淡淡的抹茶香，覺得抹茶跟牛奶的比例很均勻，不會有哪一邊特別偏重或搶味的感覺～

台中｜KR Deli & Cafe

桂花拿鐵

濃郁又順口的拿鐵中加入了桂花糖漿，上面還有花瓣好可愛，可以同時聞到桂花香氣和喝到香甜的感覺，微涼的天氣起喝起來覺得好暖心

台中｜KR Deli & Cafe

法式吐司佐新鮮莓果

即使主食已經吃了很多，但身為法吐控的小吠看到這道甜點新菜色真的不能不點耶！

台中｜KR Deli & Cafe

使用鬆軟的厚片吐司，中間口感十分濕潤，淋上蜂蜜一起吃香香甜甜且甜而不膩，有夠幸福的啦

台中｜KR Deli & Cafe

台中｜KR Deli & Cafe

或者可以搭配旁邊的奶霜一起食用，整體甜度不會太高甜得蠻剛好的，一旁還有草莓和藍莓，冬天到了就是要吃草莓啊。

台中｜KR Deli & Cafe

這天吃完KR Deli & Cafe還是覺得每一道都很好吃耶！餐點水準之高真的值得朋朋們來吃看看，地點位置也離大坑不遠，平假日有到附近爬山完全可以順道來補充一下熱量呦～

KR Deli & Cafe

地址：台中市北屯區東山路一段338-8號

電話：04-2436 8638

營業時間：09:30-18:00（週一週二公休）

FB：https://www.facebook.com/KR.deli.cafe/

IG：https://www.instagram.com/kr_deli_cafe/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘