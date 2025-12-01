台中大坑10號步道開放3個月又崩損一半 啟動整建

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市大坑風景區10號登山步道去年7月因颱風嚴重受損，封閉整修，今年清明連假提前開放；但在7月受西南氣流豪雨重創，邊坡大範圍崩坍，市府再度封閉，啟動整建作業。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿，大坑風景區今年7月28日受西南氣流豪雨重創，多條登山步道嚴重受損，其中大坑10號登山步道災情最為明顯，市府已全面啟動整建作業。

觀旅局長陳美秀指出，大坑10號登山步道受損嚴重，木棧道、原木階梯及邊坡也出現大範圍坍塌、掏空及沖刷情形，存在高度風險，受損範圍約佔全線一半，現階段潛在風險極高。

她說，10號登山步道復建工程已爭取交通部觀光署新台幣3667萬元補助，將以「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理木棧道與格框階梯整建、邊坡防護及排水系統改善、受損橋梁補強、跨越設施修繕並更新步道指引與安全告示，以提升步道耐久性與防災韌性。

有民眾反映「大坑10號登山步道壞了一年都沒修好」，風景區管理所澄清說明，10號步道在去年7月因颱風嚴重受損封閉整修，已在今年清明連假提前開放；但7月底受西南氣流豪雨影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道再度受損，只得封閉重建。

風景區管理所補充，目前大坑步道群2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道因災後受損封閉，封閉區域仍存在落石、坍塌及地基掏空等危險，切勿進入。（編輯：陳仁華）1141201