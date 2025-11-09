台中大型文具生活館營運6年「突宣布熄燈」 全店商品6折起出清

「9+D文具生活館」因租約到期及營運考量，宣布將於12月14日結束營業。（圖／翻攝自「9+D文具生活館」臉書）

台中市豐原區的「9+D文具生活館」即將走入歷史。近日店家突然宣布，因租約到期及營運考量，將於12月14日正式結束營業，店內商品ㄧ般品6折、特價品75折。消息一出，不少在地民眾湧入店內搶購清倉商品。

2019年開幕的「9+D文具生活館」位於台中市豐原區中正路，店內有3層樓，販售各式文具、玩偶與生活用品，是豐原地區知名的商場，當地許多學生、上班族及家庭都時常光顧。

「9+D文具生活館」日前在臉書宣布即將歇業，「天下沒有不散的宴席，自2019開幕至今，期間歷經疫情的嚴峻考驗，感謝鄉親支持共同挺過艱困的疫情。然因租約到期及營運考量，我們決定將於2025年12月14日結束營業」。

廣告 廣告

同時，「9+D文具生活館」也感謝顧客多年來的支持，並表示在結束營業前，店內商品一件不留，一般品6折、特價品75折，「感謝鄉親支持愛護，讓我們用謝謝說再見」。

消息一出，許多網友紛紛不捨表示「又掰了～時代的眼淚，書局經營不易啊」、「這間我去過，居然收了」、「原本是叫諾貝爾，後來接手變9+D，從國小到高中畢業都在逛，有時候回豐原也會進去逛，超級可惜」、「今天來逛的人超多，光是要結帳就排了快半小時，不過感覺目前知道9+D文具生活館要收掉的人不多，館內東西還蠻齊全的」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「料理鼠王」在鹹酥雞攤大快朵頤！ 業者致歉：已閉店環境清消

哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子