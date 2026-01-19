台中大型萌物IP打卡點 30隻可愛史努比、高21公尺世界最大姆明(Moomin)一次看！

來台中一次get兩個角色IP！台中市政府及中市議會前的（綠地廣場）府會園道，有3公尺高的史努比與奧拉夫（Olaf）大型氣偶與30隻可愛造型的小史努比及夥伴們的立體裝置，自1月19日至2月22日在府會園道展出。此外，中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場，目前在市民廣場率先亮相高達21公尺的「巨型姆明」，喜愛史努比和姆明的朋友們可以來台中拍照打卡，一次捕捉兩個可愛IP萌物！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

史努比裝置與奧拉夫大型氣偶

台中市交通局與全球知名漫畫「Peanuts」團隊合作，推動「跟著史努比，歡迎安全遊台中」，1月19日至2月22日在台中市議會前綠地廣場展出3公尺高的史努比裝置與奧拉夫（Olaf）大型氣偶，還有30隻小小史努比及其夥伴們的FRP立體裝置與拍照打卡點，提前體驗新風貌。過年不想人擠人，可以來府會園道拍照打卡。

廣告 廣告

首次大規模引進國際角色IP參與交通工程設計，以Snoopy與其兄弟姊妹的經典角色魅力，從紅綠燈、公車候車亭、停車場及校園等處，全都都有史努比家族身影，營造沉浸式交通安全體驗。

未來，台灣大道及文心路口等重要地點將設置史努比造型行人號誌燈，三燈式號誌其中一燈換成史努比與兄弟姊妹們的經典站姿。大眾運輸方面，將陸續推出史努比主題候車亭及漫畫式電子站牌，部分公車車體也將換上主題貼圖，結合交通安全宣導，除交通設施外，並於特定停車場導入史努比主題視覺，從入口、電梯、繳費機到停車格都成為親子與旅客的新拍照亮點，展現專屬台中的城市風格。

◆台中市議會交通資訊：

◎大眾運輸：

火車：台中火車站搭乘50、59、107、200路等公車至【省議會】站。

捷運：台中捷運至【市政府站】再步行前往。

高鐵：高鐵台中站，轉乘151公車（往朝陽科技大學方向），在【市政府站】下車，步行約5分鐘。

公車：搭乘公車151、綠3、200、243、283等至【臺中市政府】或【議會】站。

◎自行開車：國道1號下台中交流道往市區方向，沿臺灣大道直行，見文心路右轉，台中市政府大樓在右側，可停放議會平面停車場

前往市政公園綠地拍照合影（圖片來源：台中市政府交通局）

全世界最大的姆明在中台灣燈會

2026中台灣燈會與全球人氣IP姆明(Moomin)跨界合作，將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場（除夕休展），以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打造一場幸福燈會。首波在市民廣場亮相的「巨型姆明」高達21公尺，不只是「全台最高」的氣偶，還是「全世界最大」的姆明，加上「全台最大」3D裸視螢幕輪播著「姆明一族」(The Moomins)的趣味互動宣傳片，掀起一波又一波的拍照打卡熱潮！

即日起至中台灣燈會開幕前，許多地方都將看見姆明一族(The Moomins)賣萌，除了在市民廣場享受野餐時光的「巨型姆明」，高鐵台中站、台中火車站、台中陽明市政大樓、各區公所也都有姆明(Moomin)和親友的特色裝置亮相，台中公園、台中國際會展中心、東區協園好宅、台中捷運、中央球場也將有姆明的可愛身影陸續現身。

（小提醒：為確保遊客安全，如偵測市民廣場瞬間陣風達5級，主辦單位將公告洩壓消氣暫停展示，待風速恢復可開展狀態即會復展，如有不便還請見諒）

◆更多資訊：2026中臺灣燈會

全世界最大的巨型姆明（圖片來源：台中市政府）

◆中央公園交通資訊：

◎大眾運輸：

高鐵：高鐵台中站搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。

捷運：文華高中捷運站→搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。

公車：

(A)搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。

(B)搭乘28、32、54、68、68延、68繞、199、228路公車至【河南路停車場】、【家扶發展學園】下車。

(C)搭乘8、88、157、157延、157繞、355延、529路公車至【黎明凱旋路口】下車。

(D)搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。

(E)搭乘25路公車至【凱旋敦化路口】下車。

(F)搭乘6、綠4路公車至【臺中流行影音中心】下車。

◎自行開車：國道一號南下大雅交流道右轉黎明路→左轉中科路→遊客中心2966號。

巨型姆明指向全台最大的3d裸視螢幕（圖片來源：台中市政府）

資料來源：台中市政府、台中市政府交通局

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！