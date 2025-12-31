台中大學女學生騎車雙載撞大貨車 搶救無效宣告不治

台中大學女學生機車撞大貨車身亡，雙載同學受傷送醫搶救。（圖 ／翻攝畫面）

台中市霧峰區31日中午發生嚴重交通事故，1名 20 歲鄭姓女大學生騎乘機車載著同齡林姓同學，行經乾溪東路時，不明原因與1輛卓姓大貨車發生碰撞，2人雙雙倒地受傷，事故現場情況嚴峻，鄭女傷勢最為嚴重，經送往亞大醫院急救後仍宣告不治，林男目前傷勢尚在觀察中。

據霧峰警方初步調查，鄭女與林男沿乾溪東路南往北方向行駛，行經事故路段時與同向前方的卓姓大貨車發生碰撞。警方指出，詳細肇事原因仍需交通警察大隊進行分析研判，事故原因尚未釐清。

亞大醫院表示，事故發生後於中午 12 時 31 分接獲消防隊轉送傷者，鄭女到院時已呈現 OHCA（到院前心跳停止）狀態，伴隨明顯頭部外傷與血胸症狀。醫療團隊全力搶救，但因傷勢過重，下午 1 時 16 分仍宣告不治，警方呼籲用路人行駛機車應注意交通安全，尤其雙載或接近大型車輛時，務必保持安全距離。

