台中大安松雅長壽會館活化設公托 打造「老幼共融」照護據點

大安松雅長壽會館活化，三樓將設公托。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市甲安埔區將迎來第四座公托！大安區松雅里因緊鄰大甲市區，人口逆勢成長，但缺乏公托，市議員施志昌表示，經過一年半的奔走與評估，爭取總經費近700萬元，將閒置的松雅長壽會館3樓改建為公托，預計年底完工，可收托16名嬰幼兒；同時一併修繕損壞20年的電梯，讓整棟建築成為集長照與托育於一身的「老幼共融」示範據點。

施志昌表示，大安區雖然整體人口外移，但松雅里因緊鄰大甲市區，近年人口成長，年輕家庭對於托育的需求日益增加，為了減輕年輕爸媽及協助帶孫的長輩負擔，經過這一年半來不斷的會勘、由技師進行建物耐震評估、測量聯外道路寬度以符合法規，終於確定落腳於松雅長壽會館。

此次工程總經費將近700萬元，雖然受限於空間僅能容納16位0至2歲的嬰幼兒，除了設置公托，更編列200萬元一併修繕館內已損壞停用超過20年的電梯，電梯修復後，不僅服務三樓的公托家長與幼兒，也能讓一樓長照C據點、二樓長輩泡茶區的長者們出入更安全方便，真正落實對長者與幼兒的雙重照顧。

大安區松雅里里長張鐿騰表示，松雅長壽會館三樓過去曾是圖書館，但已閒置10幾年相當可惜，透過這次計畫，不僅解決了里內年輕人口移入後的托育急迫需求，也成功讓閒置空間活化再生。

大安松雅長壽會館閒置空間將規劃設置公托。(記者張軒哲攝)

