台中大安溪驚見雞骨殘骸 警初認養鰻戶餵食所留

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市大安溪出海口29日有釣客發現數隻雞骨殘骸，質疑是否與豐原區豐康牧場染禽流感有關。警方調查，初步認為是養鰻農戶餵食鰻苗所遺留。該案已報請檢察官指揮偵辦。

台中市豐原區豐康牧場隱匿通報染禽流感，業者將死雞載運到苗栗縣後龍鎮掩埋。苗栗縣政府另在大排發現被棄置的斃死雞。有釣客29日在大安溪出海口，發現散落雞隻羽毛、殘骸，質疑是否為染疫雞隻，立刻通報警方。

大甲警分局獲報，派員到場蒐證，發現雞隻只剩下骨頭且屍體支離破碎。初步了解，大安溪出海口一帶有養鰻農戶，農戶會放流雞鴨屍體用來吸引鰻苗食用。該案警方報請台中地檢署偵辦，釐清確切原因。（編輯：林恕暉）1150130