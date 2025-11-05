台中大安肉品市場周五拍賣 首日出豬數控管於2300至2400頭

中央前進應變所指揮官、農業部長陳駿季5日表示，明天中午12時開放活豬運輸，後天凌晨0時解禁批發屠宰。對此，台中市大安肉品市場總務課長陳巧婷表示，周五解封首場拍賣，希望能將出豬數控管在2300至2400頭之間。（示意圖／本報資料照片）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，全台豬隻禁運、禁宰15天，中央前進應變所指揮官、農業部長陳駿季5日表示，明天中午12時開放活豬運輸，後天凌晨0時解禁批發屠宰。對此，台中市大安肉品市場總務課長陳巧婷表示，除場內每日既有傾銷外，也將加強運輸車輛核對、進出場2度消毒，對於周五解封首場拍賣會，希望能將出豬數控管在2300至2400頭之間。

陳巧婷說，因應非洲豬瘟，近期每天都有依照中央標準清潔消毒，開市後也將持續清消，並加強運輸車進、出場的門禁管制，車輛進場前除全面消毒外，也會核對是否為指定運輸司機、車排及運送豬隻頭數，若全數符合則可進到消毒水道，執行完第二次消毒，再進入拍賣場。

陳巧婷表示，接續豬隻下車，車輛淨空後也需再一次重複消毒、進消毒水道流程，最終才能出場，並強調人員將嚴格控管數量，不讓爆量情形發生，保護豬肉產業，以免豬價崩盤，也說明大安場周五的出豬數已協調的差不多，但仍有浮動中，目前是期盼能控制在2300至2400頭之間。

陳巧婷說明，接續周六、解封後第二場拍賣則需視周五開盤情形，若首日開盤情況不佳，將與畜主溝通，了解問題癥結點，並與各個肉品市場之間聯繫討論。

