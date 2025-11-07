台中大安肉品市場成交629頭豬 8日早市可買溫體肉

（中央社記者趙麗妍台中7日電）全國豬隻禁宰禁運自6日中午起陸續解封。台中市大安肉品市場今天上午10時開始拍賣、屠宰，截至中午成交629頭。台中部分地區早市的豬肉攤，到明天才能買到溫體豬肉。

台中市大安肉品市場上午10時開始進行豬隻拍賣，所有進入肉品市場的運豬車都須清潔消毒。大安區農會總幹事蔡建宗表示，今天預計拍賣2270頭豬隻，至於是否當場屠宰則視業者需求。

蔡建宗指出，截至今天中午前拍賣共成交629頭，標準豬95至155公斤，平均重126.0公斤，單價新台幣98.0元；大於159.6公斤，占31頭，平均重168.6公斤，單價84.6元，豬隻價格還算平穩，與疫情前差不多。

今天才恢復豬隻拍賣屠宰，台中部分菜市場的豬肉攤上午幾乎都沒營業。豬肉攤業者表示，早市的豬肉攤明天才有豬肉可賣，黃昏市場的肉攤則今天就可營業。

一早到菜市場買菜的家庭主婦說，本來想買新鮮溫體豬肉回家滷肉，但早上的肉攤還沒有溫體豬肉可以買，只好先買其他的魚肉、雞肉，明天再來買豬肉。（編輯：謝雅竹）1141107