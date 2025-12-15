台中大巨蛋公聽會 專家學者民眾都擔心交通問題

運動局舉行大巨蛋公聽會。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市規劃在水湳經貿園區興建大巨蛋，運動局今天在西屯區公所舉行公聽會，多位專家及當地里長、一般民眾都表示支持，因為未來將成為台中市一個指標，而且腹地大，較無逃生安全的顧慮，但是眾人最擔心的是交通問題，大巨蛋可容納3萬人，停車位只有4千格根本不夠，而且捷運只有綠線，要走到大巨蛋要1公里，建議要設大客車專用道，人行道要優化，讓大家願意步行。

交通局則表示，市府會加強接駁，未來也有規劃巡迴車不停的往返，也會有創新的規劃，如電動車自駕等，此外，也會要求主辦單位提出有疏散民眾的計劃。

台中大巨蛋目前進行可行性評估報告初審作業，運動局今天舉行公聽會，指出大巨蛋將規劃3萬席以下的多功能棒球場館，具有棒球、藝文及產創，採取BOT，基地在逢大段，面積約為16萬3千多平方公尺，設4千席汽車及機車停車位，北側及南側則會設精品百貨旅館及休閒商場，整體效益超過5千億元。

在場的專家學者及民眾都表達支持，但也不少人擔心交通問題，逢甲大學運輸與物流學系主任郭仲偉就表示，大巨蛋是珍珠，但交通局要規劃好運輸承接，雖然已有捷運綠線，但距離藍線完工還有多年，軌道運輸還未完成，要做好接駁的工作，建議可建置動態大客車專用道來因應。

市議員陳成添就表示，在捷運藍線未完工前，要做好接駁的工作。

在地西屯區鵬程里長陳文聿就表示，大巨蛋在他的里，過去國慶焰火、最近九一一演唱會及跨年晚會，一散場週遭就塞爆，希望一定要重視大巨蛋一旦完工後，車潮人潮的疏散問題。

運動局長游志祥表示，目前大巨蛋的基地未來將是運動產業園區，將規劃旅館及商場，未來疏散不會集中全部到交通運輸的節點，會往商場、百貨及逢甲夜市等進行有效疏散，如同日本的大巨蛋一樣。

