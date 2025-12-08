中部中心／綜合報導

台中市大慶夜市及旱溪夜市，8日白天，出現一大群人，拿著刷子、掃把，跟在灑水車後，不過，他們不是要抗議，也不是要打架，原來，是要把，夜市的陳年汙垢，通通刷乾淨。

高處俯瞰，地面一片白色，近百人，大陣仗，捲起褲管，拿著刷子，跟在灑水車後，是發生了，什麼事？

台中大慶、旱溪夜市洗澎澎 百人齊聚進行年終大掃除

年終大掃除！ 台中大慶.旱溪夜市攤商＂加入刷地行列＂（圖／民視新聞）

刷呀刷，用力刷，這邊刷刷，那邊刷刷，一旁還有灑水車及時補充清潔劑，這一群人，聚在這裡，到底是為了什麼？而記者實際回到現場，原來，他們是在幫，夜市洗澎澎。

台中市大慶夜市、旱溪夜市，一年都會進行兩次大清潔，分別在年中及年後，清潔日一到，立刻湧入大批攤商，自主加入刷地行列，兩個夜市，參加的攤商，合計將近600攤，大家共同，幫夜市進行，年終大掃除！

台中大慶.旱溪夜市洗澎澎! 百人齊聚進行年終大掃除（圖／民視新聞）

攤商總動員，幫夜市洗香香，把陳年髒汙，通通洗刷乾淨！

