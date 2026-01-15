台中大樓屋瓦砸落壓垮雨棚 9旬獨居長者一度受困

一聲巨響、煙塵漫天，民宅的遮雨棚瞬間被壓垮，棚架上固定住的冷氣主機則已經支離破碎。

14日晚間10時半左右，台中市北區莒光新城一棟12樓住宅，頂樓的屋瓦整片掉下，砸中同棟1樓的遮雨棚，該戶是一位9旬獨居長者，熟睡中被鄰居叫醒，但無法出入，直到隔日仍受困在屋內。

當事住戶林女士表示，「要往後逃也逃不出去，那邊有個坎我無法出去，因為我坐輪椅寸步難行。出來看嚇到，嚇死唷。」

附近住戶汪小姐說：「出來看整個都是煙。那個灰塵，出來聽到碰一聲，我們嚇，很大聲。」

15日一早管委會請來工班切割受損遮雨棚，並清除散落一地的瓦片殘骸。莒光新城為國軍眷村重建，屋齡已有40年，社區共有1080戶，多為軍人眷屬，其中65歲以上長者有840人。

住戶說，幾天前就曾聽到石頭掉落敲擊遮雨棚聲音，社區也曾在1月初貼出告示，請住戶多加注意，幸好屋瓦整片掉落時並未有人行經。管委會坦言住宅老舊，不過社區管理費無法支應檢修費用。

莒光新城管委會主委戴龍寺認為，「請專業的人來檢查過，但是沒有經費。我們有20棟大樓，沒有辦法開支，所以像這個問題，市政府如果能重視，應該看是不是能處理一下。」

台中市都發局表示，已請建築師公會現場會勘，確認建築主體結構沒有受損，並無立即性危險，後續將要求管委會修繕，若未改善就會開罰。

